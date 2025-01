Notizia sconvolgente, arriva l’annuncio del vice allenatore Stellini che lascia i tifosi senza parole.

Cristian Stellini, il vice allenatore del Napoli, ha annunciato il lutto che ha colpito l’intero ambiente partenopeo nel post partita contro la Fiorentina a Dazn. Purtroppo, il giovane tifoso del Napoli, Daniele, a cui anche Anguissa in passato aveva mostrato tutta la propria vicinanza, non ce l’ha fatta. Una bruttissima notizia che ha sconvolto lo spogliatoio del Napoli e non solo.