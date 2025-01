“De Laurentiis in silenzio per questa ragione”: la verità sul contratto di Conte

Tutta la verità sul contratto di Antonio Conte e sulle ragioni del silenzio di Aurelio De Laurentiis da quando è arrivato il tecnico

Da quando sulla panchina del Napoli c’è Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha preferito esporsi meno rispetto alle scorse stagioni. Un po’ come accaduto durante l’anno dello Scudetto vinto da Spalletti. Ma non è solo scaramanzia o casualità che il patron azzurro abbia centellinato le sue uscite. Oltretutto, quando De Laurentiis apre bocca, prende sempre posizioni nette e fa discutere.

Nel corso della diretta di Campania Sport su Canale 21, il giornalista Manuel Parlato ha provato a fare il punto della situazione, specificando le tre ragioni per cui il presidente del Napoli resta in silenzio e presto tornerà a parlare in occasione di un’intervista “concordata”, con la radio partner del club.

Parlato, l’annuncio sul silenzio di De Laurentiis

Il patron azzurro attualmente è lontano dall’Italia. Ha trascorso diverse settimane negli Stati Uniti, Paese che ama, per motivi personali. E forse anche per recuperare le energie. Le stesse che ha speso durante la scorsa stagione stando vicinissimo alla squadra, nel momento del bisogno, mentre vedeva sgretolarsi lo spogliatoio davanti ai suoi occhi a pochi mesi dallo Scudetto vinto.

Secondo Manuel Parlato, De Laurentiis ha fatto una scelta ben precisa in merito al suo silenzio:

“Il presidente non parla più perché si può fidare di Conte e deve assecondare le sue richieste”

Ma non è tutto. Infatti, ci sarebbe anche una terza ragione che spinge il presidente del Napoli a non esporsi troppo.

De Laurentiis e l’intuizione sul contratto di Antonio Conte

Il giornalista inviato di Canale 21 e di Sportitalia, specifica che:

“C’è una terza ragione per cui De Laurentiis ha scelto il silenzio ed è quella che riguarda il contratto di Conte. Non ci sono vincoli contrattuali. Il contratto è di 3 anni, senza condizioni, Ha avuto un’intuizione giusta. Sa bene qual è la strategia che deve utilizzare, la stessa strategia che deve usare anche sul mercato. A gennaio avremo delle risposte rispetto a questa rifondazione che sta andando più veloce del previsto. Il Napoli in testa alla classifica è un risultato strabiliante rispetto al disastro della scorsa stagione”

Dunque, con il mister non ci sono vincoli. Massima libertà tra le parti, quando un giorno decideranno di interrompere il rapporto. E si spera che questo giorno arrivi il più tardi possibile.