Ultimissime Calcio Napoli – Sfuma lo scambio tanto chiacchierato: si inserisce un altro club di Serie A pronto a soffiare il giocatore agli azzurri

Per le ultimissime calcio Napoli, arrivano importanti novità in tema di calciomercato. Gli azzurri stanno lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma non tutte le trattative vedranno la fumata bianca. I rumors che si sono susseguiti in queste settimane sono stati tantissimi e il numero è destinato ad aumentare con il passare dei giorni a gennaio.

Sarà un mese estremamente intenso, che però non dovrà distrarre la squadra dagli impegni in campo molto ostici. Nel calendario del Napoli ci sono anche Atalanta e Juventus all’orizzonte e non è consentito alcun errore. Intanto, la dirigenza sta procedendo a passi spediti per portare i nomi giusti per mantenere la vetta della classifica fino alla fine dell’anno.

Napoli, sfuma lo scambio Spinazzola-Biraghi? Si fa avanti il Bologna

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato intensamente della possibilità di uno scambio tra Napoli e Fiorentina che avrebbe coinvolto Spinazzola e Biraghi. Da una parte il terzino azzurro, arrivato in estate per fare l’esterno e ritrovatosi in panchina per scarse condizioni fisiche, e dall’altra l’ex capitano della Viola scivolato nelle gerarchie di Palladino e protagonista di una discussione con lo stesso allenatore.

L’operazione con i Viola, però, rischia di sfumare definitivamente. Spinazzola, infatti, non era convinto della destinazione e con la scelta di Antonio Conte di schierarlo titolare proprio contro la Fiorentina, si stanno allontanando le ipotesi di una cessione.

Allo stesso tempo, il Bologna si sarebbe fatto avanti concretamente per Biraghi, un possibile rinforzo in caso di partenza di Lykogiannis. I rossoblu farebbero sul serio e vorrebbero battere la concorrenza del Napoli non convintissimo del colpo. Con Danilo priorità assoluta degli azzurri e schierabile sia centrale che terzino, le operazioni in entrata dei partenopei potrebbero svilupparsi diversamente in questo mese.