Ultime Calcio Napoli – Meret ad un passo dal rinnovo con il club: scopri formula e cifre dell’ingaggio per il portiere degli azzurri

Tra le ultime calcio Napoli di queste ore c’è anche quella relativa al rinnovo di Alex Meret. Il portiere è in scadenza nel 2025, ma le operazioni per il prolungamento contrattuale sono già entrate in una fase avanzata. Secondo quanto riferito da numerosi esperti di mercato, l’accordo tra le parti è quasi stato raggiunto e questo mese di gennaio potrebbe essere persino quello designato per la firma ufficiale.

Meret, che è arrivato in azzurro nel giugno del 2018, è diventato titolare inamovibile già da tre stagioni, cioè da quando Luciano Spalletti ha deciso di puntare su di lui. Quell’estate era ad un passo dallo Spezia, salvo poi restare a Napoli e diventare campione d’Italia a fine anno. Dopo il terribile decimo posto con Garcia, Mazzarri e Calzona, ora è nuovamente protagonista in positivo con Antonio Conte, che punta fortemente su di lui.

Meret rinnova con il Napoli: cifre e formula dell’operazione

Già nelle scorse ore vi abbiamo riportato di un’accelerata nelle operazioni legate al rinnovo di Alex Meret, che ora sembra veramente vicinissimo. Il portiere friulano dovrebbe firmare un contratto per un altro anno, dunque fino al 2026, con un’opzione per un’altra stagione. Accordo fino al 2027, dunque, che dimostrerebbe la piena fiducia da parte della società nei suoi confronti.

Le novità nel contratto del numero uno azzurro non riguarderanno, però, solamente gli anni di durata. Anche l’ingaggio subirà una modifica, con un aumento cospicuo. Meret passerà da 1 milione di euro all’anno a 2,7 milioni, diventando tra i giocatori più pagati della rosa.

Nelle prossime settimane è attesa l’ufficialità, con l’agente Federico Pastorello che potrebbe presto incontrare nuovamente la dirigenza partenopea. Intanto, il Napoli lavora sul vice Meret, con lo scambio tra Caprile e Scuffet in dirittura d’arrivo per i prossimi 6 mesi. In estate verranno fatte altre valutazioni.