Mercato Napoli ultimissime – Simone Scuffet è il nome che nelle ultime ore è divenuto sempre d’attualità, nell’ottica di uno scambio con Elia Caprile: intanto, da Cagliari arriva l’annuncio a sorpresa.

Le ultimissime notizie in casa Napoli, legate al mercato, parlano di un club molto attivo, alla ricerca di rinforzi che possano soddisfare le esigenze di Antonio Conte, che più volte ha fatto capire che la rosa va rinforzata. Intanto, la squadra sul campo sta facendo il suo, consapevole che il mercato resta comunque un fattore che può determinare anche in maniera non banale. Tante già le voci sul club del presidente Aurelio De Laurentiis, che sembra farsi avanti per quanto riguarda lo scambio con il Cagliari tra Elia Caprile e il portiere del Cagliari Simone Scuffet.

Da Cagliari, però, le parole del tecnico Davide Nicola in qualche modo sorprendono, se si considera che le ultime novità parlano di un affare ormai in stato avanzato. Una dichiarazione che per certi versi era inaspettata, ma che comunque sembra non intralciare in qualche modo sul lavoro dei due club, chiamati a concretizzare un dialogo che va avanti ormai da giorni.

Calciomercato Napoli, Nicola parla di Scuffet: il portiere sarà schierato

Simone Scuffet è un nome sempre più vicino al Napoli: le ultimissime novità che arrivano da radio mercato parlano di un affare destinato ad arrivare fino in fondo, quello tra gli azzurri e il Cagliari, che vede coinvolto anche Elia Caprile, pronto a fare il percorso inverso.

Di seguito, quanto dichiarato dal tecnico della compagine sarda nel corso della conferenza stampa odierna, in vista della sfida di Serie A contro il Monza:

“Il mercato? Non mi interessa, in porta giocherà Scuffet e farà una grande partita”.

L’estremo difensore ex Udinese, dunque, sarà schierato regolarmente in campo, malgrado le ultime novità parlano di un colpo ormai a un passo, con la SSC Napoli pronta a mettere le mani sul portiere rossoblù.

Scuffet-Caprile: i dettagli sull’affare

A prescindere dal fatto che Simone Scuffet sarà regolarmente schierato in campo in occasione della sfida di Serie A tra Cagliari e Monza, non ci sono dubbi sul fatto che la trattativa per lo scambio con Caprile, portiere di proprietà della SSC Napoli, sia ormai in stato avanzato. Gli ultimi rumors sembrano confermare una volontà ormai reciproca di voler portare a termine tale operazione, con ulteriori novità attese difatti a stretto giro, non prima evidentemente della giornata di campionato ormai alle porte.

Elia Caprile, salvo colpo di scena, si appresta a diventare un giocatore a disposizione di Davide Nicola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, mentre Simone Scuffet entrerà a far parte della rosa di Antonio Conte come secondo di Alex Meret (quest’ultimo vicinissimo a rinnovare il suo contratto con la società azzurra).