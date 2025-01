“Ci mancherà da morire”, Spinazzola in conferenza fa commuovere tutti con le sue parole

Fiorentina Napoli, arrivano le parole di Leonardo Spinazzola durante il post partita in conferenza stampa.

Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita contro la Fiorentina. L’esterno partenopeo, prima di parlare di cacio, ha mostrato tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Daniele, giovane tifoso del Napoli scomparso questo pomeriggio. Ecco quanto dichiarato: “Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele che oggi ci sta guardando da lassù, ci ha dato tanti insegnamenti e tanta forza, ci mancherà da morire”.

Fiorentina Napoli, Spinazzola sul match: “Lavoro per farmi trovare pronto”

In merito al suo futuro in maglia azzurra, ha messo in chiaro: “Questa gara può cambiare il mio futuro? Quando uno non gioca non è mai felice. Sono molto contento per il match di questa sera. Lavoro per farmi trovare pronto. La mia testa è solo per il Napoli, poi si vedrà. Stiamo lavorando tantissimo, questi risultati non mi sorprendono. Il mister ci dà una grossa mano. Siamo una squadra completa, anche chi gioca meno si allena al massimo. Si lavora sempre, c’è grandissima coesione: andiamo avanti tutti assieme. Capiamo tutti il nostro momento”.

Sullo scudetto, Spinazzola ha dichiarato: “Chi sono le pretendenti dello scudetto? Noi ci saremo di sicuro, poi c’è un motivo se noi stiamo lì con Atalanta ed Inter. Interessamento della Fiorentina? Ho letto tante cavolate, poi c’è un interessamento ma penserò solo al Napoli fin quando sarò così”.