Calciomercato Napoli Ultimissime – Possibile colpo in difesa come alternativa a Danilo: Manna guarda in Premier League per rinforzare la squadra

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano in queste prime ore della mattina. La campagna acquisti invernale è ufficialmente iniziata due giorni fa e i club hanno iniziato a muoversi per provare a chiudere i giusti colpi utili a rinforzarsi. Anche gli azzurri sono in trattativa per diversi affari, su tutti quello che potrebbe portare a Danilo come innesto in difesa.

Riuscire a chiudere l’operazione per il brasiliano, però, è estremamente complicato. La Juventus lo ha escluso dal progetto, ma non lo vuole liberare così facilmente, soprattutto non verso una rivale come il Napoli. Il giocatore ha chiesto la rescissione, così da poter continuare a giocare in questa stagione, scegliendo una piazza che vuole competere per la vittoria del campionato.

Calciomercato Napoli, è Renato Veiga l’alternativa a Danilo: le ultime

L’incertezza intorno all’operazione Danilo, ha fatto scattare immediatamente un piano B, C e D nel Napoli. Da settimane vi riportiamo come gli azzurri stiano cercando anche altri nomi, tra tutti quello di Ismajli, seguito da altri profili come Luiz Felipe, o da giocatori che hanno preso altre strade come Martinez Quarta.

Questa mattina, è spuntato un nuovo nome che potrebbe stuzzicare il direttore sportivo Giovanni Manna, vale a dire quello di Renato Veiga. Il 21enne è approdato quest’estate per 14 milioni al Chelsea, ma sembrerebbe non aver convinto a pieno, nonostante 17 presenze e 2 gol all’attivo. I Blues potrebbero liberarsene già a gennaio, cercando di incassare cifre importanti.

Secondo Il Mattino, il Napoli starebbe monitorando la sua situazione, nel tentativo di capire i margini per provare a chiudere un affare interessante in prospettiva. Un nome che sì conosce meno la Serie A, ma che potrebbe far molto comodo in caso di crescita futura.

Manna lavora su Veiga: le difficoltà della trattativa

Come ogni possibile affare, ci sono anche delle difficoltà che rallentano potenzialmente la fumata bianca. Nel caso di Veiga è l’interessamento del Borussia Dortmund, che avrebbe intenzione di spendere ben 20 milioni di euro per portarlo in Germania.

Davanti ad un’offerta simile, a gennaio, il Napoli non andrà sicuramente al rialzo, lasciando libera la strada dei tedeschi, che potrebbero così accaparrarsi il centrale portoghese.

I prossimi giorni saranno decisivi per Manna, che attende il rientro da Riad della Juventus, eliminata dalla Supercoppa, per provare a chiudere definitivamente la trattativa per Danilo e procedere su altre priorità.