Acquisti Napoli – In casa partenopea, in attesa della gara di domani contro la Fiorentina, bisogna registrare delle novità su Fazzini.

Dopo aver battuto il Venezia domenica scorsa, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è chiamato ad una gara molto più difficile sulla carta. Domani, esattamente alle ore 18.00, i partenopei saranno di scena all’Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Ad aumentare le difficoltà della gara contro la squadra guidata da Raffaele Palladino, tra l’altro, ci sono da sottolineare le due assenze per infortuni di Politano e Kvaratskhelia. Tuttavia, in attesa della sfida contro la Fiorentina, in casa Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, rilancio per arrivare a Fazzini: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, continua la sfida con la Lazio per arrivare a Jacopo Fazzini. I partenopei, di fatto, hanno fatto un’offerta superiore rispetto a quella del team capitolino.

La Lazio, infatti, ha offerto all’Empoli del presidente Corsi un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma il club toscano vuole almeno una cessione temporanea a titolo oneroso. Il Napoli, invece, è pronto ad offrire la bellezza di 10 milioni di euro per regalare Jacopo Fazzini ad Antonio Conte.