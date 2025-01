Arriva la firma che soddisfa tutti: grande lavoro di Giovanni Manna e tutto il club, il Napoli ha trovato l’accordo.

Cominciata ormai la sessione invernale di calciomercato, il Napoli si guarda intorno per migliorare l’organico a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro si aspetta degli investimenti per poter proseguire la cavalcata stagionale, ma sarà Giovanni Manna a dover carpire dove poter mettere le mani.

Nel frattempo, il direttore sportivo azzurro sta lavorando anche alle situazioni interne ancora aperte: detto di Raspadori che in questi mesi ha trovato poco spazio ed è finito nel mirino di alcuni top club in Italia, c’è anche da sottolineare come si sia arrivati Allan chiusura di un affare interno.

Calciomercato, arriva l’annuncio: tutto fatto per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe ormai chiuso i giochi per il rinnovo di Alex Meret: il portiere azzurro ha deciso di accettare la proposta presentata dal club.

Rinnovo di un anno con opzione di un altro a favore del Napoli: la trattativa è stata lunga, ma le parti sono arrivate alle conclusione sperata anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Alex Meret vestirà ancora i panni del Napoli almeno per un altro anno, con Scuffet che potrebbe arrivare in casa azzurra e diventare il suo secondo, mentre Caprile dovrebbe fare il percorso inverso e dirigersi verso Cagliari.