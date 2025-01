Ultimissime calciomercato Napoli – Clamoroso ribaltone di mercato in casa Napoli, con un calciatore che potrebbe arrivare a sorpresa dal Chelsea

Il Napoli è pronto ad entusiasmare i propri tifosi anche in questa sessione di calciomercato invernale, molto difficile per trovare i colpi giusti al miglior prezzo.

Manna, direttore sportivo, ha ribadito più volte di stare attento alle occasioni che ci saranno. La situazione attuale di classifica vede gli azzurri lottare per lo Scudetto insieme Atalanta e Inter, ciò comporta a reagire anche sul mercato in entrata.

Avere una squadra completa e ricca di giocatori per reparto, garantirebbe a Conte di svolgere al meglio la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore è giunta una notizia di mercato importante e clamorosa, che potrebbe portare ad un ribaltone in vista del futuro.

Il Napoli è voglioso di regalare al tecnico diverse pedine fondamentali per il suo gioco.

Colpo in difesa per il Napoli? Si osserva Renato Veiga

Il Napoli ha deciso di rinforzare il proprio reparto difensivo, per via di alcune carenze evidenziate soprattutto in occasione della sfida di Coppa Italia persa contro la Lazio.

L’opportunità di compiere innesti in questa sessione di mercato va sempre più in crescendo, con gli occhi puntati in Premier League.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X il Napoli ha mostrato interesse per il difensore del Chelsea, Renato Veiga. Il centrale potrebbe arrivare in prestito già a gennaio.

Il calciatore è visto come il rinforzo ideale per una difesa priva di sostituti all’altezza. di fatto Rafa Marin è vicino all’addio. Conte stravede nel classe ’03, ma c’è da trattare con il club inglese che non ha ancora deciso sul suo futuro.

Il tecnico dei Blues crede molto nel giocatore e la scelta sarà presa a breve.

Situazione difensori: Veiga, Danilo e le cessioni

La scelta del Napoli di intervenire sul mercato è legata soprattutto al probabile addio di Rafa Marin, che non ha convinto nelle poche occasioni avute.

Sullo sfondo ma non oscurato, invece, c’è sempre Danilo. Il difensore aspetta di essere liberato a zero dalla Juventus per poi sbarcare in azzurro, dopo il sì a Conte.

Un possibile arrivo di Renato Veiga fa discutere su quello di Danilo: il centrale del Chelsea arriverà o al posto del brasiliano o è una semplice alternativa.

Da escludere il doppio colpo, vista la permanenza di Juan Jesus.