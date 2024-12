Beffa Napoli, la Lazio irrompe sul giocatore: la trattativa è in fase avanzata

Nulla da fare per il Napoli, arrivano conferme: Lazio vicinissima al colpo di mercato in Serie A.

Giovanni Manna è pronto, così come ogni sessione di mercato, ad essere operativo per migliorare la rosa partenopea. Il ds azzurro ha affermato di voler approfittare di occasioni di mercato soltanto qualora siano funzionali al miglioramento della squadra a disposizione di Antonio Conte. La volontà della società sarebbe quella di evitare la nascita di nuove problematiche, frutto dell’ingresso di nuovi giocatori e provare a trarre il meglio da una finestra di mercato assai insidiosa. Mentre l’ex Juve sta provando a sistemare alcuni esuberi come Zerbin e Folorunsho, è arrivata una beffa di mercato per opera della Lazio di Baroni.

Fazzini alla Lazio, operazione in via di definizione

La Lazio di Marco Baroni sta vivendo un periodo da sogno e la costruzione della squadra ad inizio anno sta davvero regalando frutti importanti alla causa biancoceleste. Non contenti di quanto fatto, la dirigenza della Lazio è pronta a chiudere il colpo per un giovane talento dell’Empoli: Jacopo Fazzini.

Il trequartista dell’Empoli è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale negli 11 titolari di Roberto D’Aversa. Il fantasista classe 2003, però, è stato frenato da alcuni infortuni nel corso di questa stagione e cambiare aria, possibilmente facendo il salto di qualità, potrebbe essere cruciale per la sua carriera.

Secondo quanto riportato da SportItalia, la Lazio starebbe chiudendo la trattativa Fazzini già in questa sessione di calciomercato invernale. Per soffiarlo alle pretendenti, infatti, sarebbe stata fatta un’offerta di 1 milione per il prestito oneroso + 11 milioni per l’obbligo di riscatto biennale.

Calciomercato, Manna preso in contropiede: Fazzini soffiato al Napoli

Il fantasista dell’Empoli, ormai sempre più vicino alla Lazio, sarebbe stato un colpo perfetto per il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore salentino, infatti, avrebbe richiesto alla società un centrocampista più tecnico per colmare il vuoto che, presumibilmente verrà lasciato da Folorunsho, giocatore mai entrato nei meccanismi di Conte.

Con la maglia dell’Empoli, Fazzini ha totalizzato 3 gol e 2 assist in 64 presenze totali in prima squadra. Un giocatore dalle potenzialità molto importanti e che alla Lazio potrebbe venir messo nelle condizioni adatte per far sbocciare il suo talento più limpido. Intanto Fiorentina e Napoli rimangono a guardare e subiscono la beffa.

Proprio quest’ultime squadre, legate da un intreccio di mercato assai vasto sono state colte di sorpresa dall’affondo della Lazio. In questo momento i partenopei sono concentrati sulla trattativa Danilo in entrata dalla Juventus e su quella in uscita di Folorunsho, direzione Viola.