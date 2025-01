Napoli Calcio Ultimissime – Novità per il possibile colpo Chiesa, sempre più vicino a salutare il Liverpool: è sfida aperta con un club di Serie A

Per il Napoli calcio ultimissime di mercato arrivano proprio nel giorno dell’apertura ufficiale della campagna acquisti invernale. Protagonista delle ultime novità è Federico Chiesa, già accostato agli azzurri nelle scorse settimane. L’attaccante ha lasciato la Serie A in estate, ma la sua avventura al Liverpool è stata un disastro fino a questo momento.

Un minutaggio scarsissimo, con appena 123 minuti complessivi in maglia Reds, di cui solo 18 in Premier League. Una toccata e…fuga? L’ipotesi di lasciare l’Inghilterra già a gennaio è sempre più plausibile. I ritmi del campionato inglese sono estenuanti e il fisico di Chiesa non ha retto, tanto che un infortunio lo ha costretto ad un lungo stop. Ora è tornato a regime, ma è finito in fondo alle gerarchie di Arne Slot.

Federico Chiesa al Napoli, gli azzurri insistono: sfida all’Atalanta

Sono alte le possibilità di rivedere Chiesa in Serie A già a gennaio e per queste ragioni il Napoli si sarebbe interessato. Un primo sondaggio nei confronti della sua posizione attuale sarebbe stato fatto con l’entourage e con il Liverpool. Il 27enne è stato più volte accostato ai partenopei anche in passato e questa potrebbe essere la chance migliore per vederlo in maglia azzurra.

A riportare novità questa mattina è stato Tuttosport, che sulle pagine del proprio quotidiano ha riferito che il Napoli sta proseguendo nel pressing per riportare l’attaccante in Italia. Gli azzurri starebbero insistendo attraverso l’operato del direttore sportivo Giovanni Manna, che dovrà però scontrarsi con un’avversaria importante.

L’Atalanta, infatti, non vorrebbe mettere i bastoni tra le ruote del Napoli solamente nella corsa scudetto, ma anche nella trattativa per Chiesa. La Dea si sarebbe inserita di prepotenza nei colloqui con il giocatore e l’entourage, aprendo a nuovi scenari in vista di gennaio.

Chiesa: c’è un grande ostacolo per il ritorno in Serie A

Che si tratti di Napoli o Atalanta, però, per rivedere Chiesa nel nostro campionato bisognerà superare un ostacolo che al momento sembra insormontabile. Uno scoglio davvero alto, che avrebbe rallentato sia le operazioni in casa Napoli, che un eventuale interessamento dell’Atalanta.

Al Liverpool, infatti, Chiesa percepisce un ingaggio da 7,5 milioni di euro, una cifra inarrivabile per entrambi i club. Nel Napoli, è Lukaku a guadagnare di più e il tetto limite è quello dei 6 milioni. Mentre nell’Atalanta, Scamacca, che è il calciatore più pagato, si ferma a 3,2 milioni totali.

Facile dunque capire che a queste cifre Chiesa non potrà mai diventare un vero obiettivo delle due squadre in testa al campionato. Solamente se il Liverpool decidesse di pagare tutto lo stipendio, o più della metà, allora si potrebbe concretizzare realmente questo topo i operazione.