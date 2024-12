Ultimissime calciomercato Napoli – Federico Chiesa è da mesi un nome accostato al club partenopeo: da Liverpool sembra arrivare un assist fin troppo invitante per Conte.

Sono settimane frenetiche in casa Napoli, con le ultimissime notizie legate al calciomercato che già iniziano a monopolizzare l’attenzione in vista di gennaio. Un occhio particolare sarà dato al reparto difensivo, ma è lecito aspettarsi che il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, tenga d’occhio ogni possibile colpo di mercato anche in altre zone del terreno di gioco. Ulteriori riflessioni, nel caso in cui non si riuscisse a fare tutto già nella sessione invernale, saranno fatte anche in vista della prossima estate.

Uno dei grandi nomi che potrebbe muoversi a fine stagione, può essere Federico Chiesa: nella scorsa stagione, l’esterno ha lasciato la Juventus per accasarsi al Liverpool, ma al momento l’avventura in Premier League dell’ex Fiorentina non sembra andare nel migliore dei modi. Per questo, si parla anche di un possibile ritorno in Serie A per lui, riaccendendo così i rumors che già nella scorsa estate volevano Chiesa come obiettivo speciale di Antonio Conte, visto che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è un suo estimatore fin dai tempi in cui allenava l’Inter.

Calciomercato SSC Napoli, Slot: “Chiesa? Difficile dargli spazio”, è già aria d’addio?

Settimane decisamente complicate per Federico Chiesa: arrivato al Liverpool nella scorsa estate, l’ex Juventus non è riuscito a imporsi, complice anche qualche problema di fisico di troppo.

A parlarne è stato il tecnico del club di Premier League, Arne Slot, che in occasione della conferenza stampa odierna ha dichiarato:

“Quello di cui ha bisogno è giocare, e il problema è che se non giochi da cinque o sei mesi a volte è difficile per un allenatore dargli i suoi primi minuti, perché non sai esattamente cosa aspettarti. Sì, lo vedo sul campo di allenamento, ma l’ideale sarebbe vederlo in un’amichevole durante la settimana, o in una partita dell’U21 o qualcosa del genere. Ma questa non è la nostra situazione; giochiamo così tante partite”.

Tali dichiarazioni, insomma, confermano un momento decisamente in salita per l’esterno, che cerca anche segnali importanti anche in ottica Nazionali. C’è già chi è pronto a scommettere che tale situazione possa agevolare un eventuale assalto da parte della SSC Napoli e del suo tecnico Antonio Conte in vista della prossima stagione.