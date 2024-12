Notizie Calcio Napoli – Sono ore molto importanti tra le file azzurre per quel che riguarda il futuro. Sono emersi dettagli chiave su un calciatore.

La stagione del Napoli è iniziata al meglio. Ovviamente, il merito è di Antonio Conte che è riuscito a risollevare la squadra dopo una stagione da dimenticare. L’allenatore si è subito ambientato alla grande in città, creando una sinergia molto importante anche con i tifosi. Al tempo stesso, però, anche i calciatori hanno capito di poter dare di più, motivo per il quale i partenopei occupano la prima posizione in classifica. Oltre a ciò che accade sul rettangolo verde, la dirigenza starebbe lavorando anche ad alcune situazioni legate al futuro. A tal proposito, tutta l’attenzione è focalizzata sui rinnovi.

Kvaratskhelia rinnoverà con il Napoli: c’è l’accordo

Da diverse settimane, l’attenzione del DS Manna e dell’intera dirigenza azzurra era del tutto focalizzata su Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, vive un momento poco felice in termini di gol e assist, ma a complicare ulteriormente le cose è stato proprio il futuro del georgiano che sembrava essere diventato un rebus. In realtà, però, proprio nell’ultimo giorno dell’anno è arrivata una notizia che farà sorridere i tifosi azzurri. Infatti, la società e il calciatore hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale.

L’importanza di Khvicha Kvaratskhelia nello scacchiere di Antonio Conte è pressoché indiscutibile. L’esterno azzurro vanta qualità enormi, ma i pensieri “negativi” hanno condizionato le ultime prestazioni. Infatti, le trattative per il rinnovo vanno avanti da diverso tempo, ma solo negli ultimi giorni si sarebbe arrivato ad un accordo. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” è ormai tutto concordato per mettere nero su bianco le firme. Il giocatore guadagnerà circa sei milioni di euro a stagione, raggiungendo proprio Romelu Lukaku tra i protagonisti più pagati.

Si tratta, quindi, di una prova di fiducia molto importante da parte della società. Oltre a quanto appena descritto, il club azzurro ha scelto di accettare anche l’inserimento di una clausola rescissoria. Quest’ultima, però, sarà variabile. Come già detto, è ormai tutto pronto per il rinnovo con il nuovo contratto che sostituirà quello in corso e sarà valido fino al lontano 2029.

Tutto pronto per il rinnovo: la data dell’ufficialità

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è stato uno dei più discussi in casa Napoli. Dopo una lunga trattativa, però, la società ha deciso di riconoscere al calciatore uno stipendio da vero top player e non solo. Oltre a ciò, la dirigenza ha fatto capire anche le proprie intenzioni nel voler “trattenere” il calciatore.

Come già detto, il nuovo contratto sarà valido fino al lontano 2029. Intanto, però, è lecito chiedersi quando arriverà l’annuncio ufficiale da parte della società azzurra. Quest’ultimo, potrebbe arrivare già nel mese di gennaio, sottolineando così proprio la velocità e la voglia nel voler concludere l’affare.

Le prossime settimane, quindi, saranno molto importanti per il calciatore. Quest’ultimo, si assicurerà un rinnovo stellare e al tempo stesso dovrà aiutare il Napoli a lottare fino alla fine per lo Scudetto.