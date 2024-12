Calciomercato Napoli Ultimissime – Sono ore molto calde in casa Napoli in vista del futuro. Ci sono novità per un obiettivo del DS Manna.

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. La società azzurra, forte del primo posto in classifica, starebbe pensando di migliorare ancor più la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore possiede alternative non troppo valide, motivo per il quale qualche nuovo innesto potrebbe favorire la corsa verso lo Scudetto. A tal proposito, il direttore sportivo Manna avrebbe individuato alcuni obiettivi, ma uno su tutti avrebbe catturato l’attenzione del protagonista e dell’intera dirigenza partenopea.

Danilo ha scelto il Napoli: è pronto ad unirsi a Conte

Sono ore molto calde quelle che precedono l’inizio del calciomercato invernale. Quest’ultimo, inizierà il prossimo 2 gennaio ed avrò come protagonista certamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro starebbe lavorando a diversi colpi in entrata, ma uno su tutti starebbe attirando la massima attenzione. Si tratta di Danilo, ormai ex capitano della Juventus dopo la scelta di Thiago Motta di escluderlo dalla prima squadra.

I contatti con il calciatore sono ormai serrati da diverse settimane. Infatti, il protagonista era a conoscenza della volontà della Juventus di cambiare qualcosa, ma negli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità. Non a caso, nella giornata di ieri, Danilo è stato escluso dalla lista dei convocati per la Supercoppa Italiana che si giocherà il prossimo weekend. Si tratta, quindi, di una scelta molto importante che inevitabilmente andrà a favorire il mercato del Napoli. A tal proposito, l’ex Real Madrid è ormai certo di lasciare Torino ma prima bisognerà capire le tempistiche.

Le prossime settimane saranno molto importanti, in quanto si proverà a capire la volontà della Juventus. Infatti, ci saranno giorni di contatti e proposte tra i due club che vivono un’acerrima rivalità negli ultimi anni.

Danilo, si cerca l’accordo con la Juventus: le ultime

L’asse Napoli-Torino è sempre più caldo dopo la decisione del club bianconero di escludere Danilo dalla prima squadra. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il brasiliano è ormai sempre più convinto di voler raggiungere Antonio Conte alla Corte del Vesuvio. Infatti, il calciatore avrebbe rifiutato diversi club come il Milan, l’Al-Nassr e il Vasco.

Oltre alla volontà del calciatore, però, sarà molto importante raggiungere l’accordo con la Juventus. Il club bianconero non ha intenzione (almeno per ora) di liberare a zero il giocatore, motivo per il quale la trattativa non è ancora decollata. D’altra parte, il Napoli non è intenzionato a riconoscere alcun indennizzo al club bianconero nelle prossime settimane.

Semmai non si dovesse superare questa fase di “stallo”, Danilo sarebbe costretto a restare a Torino fino alla scadenza naturale del contratto. Quest’ultimo, terminerà il prossimo giugno 2025 e solo da quel momento il brasiliano diventerà una pedina appetibile per il presidente De Laurentiis. Una cosa è certa: nel futuro dell’ex Manchester City c’è il Napoli, che sia gennaio o giugno.