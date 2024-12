Ultimissime calciomercato Napoli- Colpo di scena su Danilo: spunta un possibile scambio con un altro club di Serie A.

Il Napoli potrebbe intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare alcuni reparti che necessitano di ulteriori alternative. Primo fra tutti, è il reparto difensivo, che al momento è orfano del suo leader difensivo Alessandro Buongiorno. Sono così diventate sempre più intense le voci su un possibile arrivo in maglia azzurra del brasiliano Danilo, messo alla porta dalla Juventus e in cerca oramai di una nuova avventura.

Danilo-Napoli, spunta un altro club di Serie A: la situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe spuntata però anche una nuova ipotesi sul futuro di Danilo: la Juventus vorrebbe infatti cedere il giocatore al Milan nell’ambito di uno scambio con Tomori, ma il giocatore preferirebbe trasferirsi agli azzurri.

Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma c’è da registrare una certa resistenza da parte della Juventus di cedere il giocatore ad una diretta rivale come il Napoli