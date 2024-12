Napoli Calcio Notizie – Un noto esperto ha lanciato un durissimo attacco a David Neres. L’esterno azzurro è finito al centro delle polemiche.

L’infortunio rimediato da Khvicha Kvaratskhelia contro la Lazio ha regalato ad Antonio Conte una nuova scoperta. Da inizio stagione, in panchina era presente David Neres, il quale però ha sempre agito da “riserva” fino all’infortunio del georgiano. Dopo il problema fisico del compagno, il brasiliano ha finalmente avuto spazio e modo di agire. Infatti, sia a Udine che a Genoa sono arrivate prestazioni importanti. A confermare ancora una volta le aspettative è stato anche il match contro il Venezia, vinto per 1-0. Intanto, però, un noto esperto ha riservato delle critiche molto ampie all’ex Benfica.

Fedele attacca Neres: “Non è stato decisivo contro il Venezia”

Enrico Fedele, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Marte” analizzando la situazione legata a David Neres. L’esperto ha riservato delle critiche molto aspre all’ex Benfica, il quale secondo l’opinionista non è un calciatore così decisivo. Di seguito le sue parole.

“Neres nel primo tempo ha avuto sei rimpalli, fa sempre la stessa cosa. Anche in occasione del gol, non parliamo di un’ottima palla ma bensì di un cross sbagliato che poi ha favorito Raspadori. Non è stato cosi decisivo come si dice. Parliamo di un ottimo calciatore che però è molto diverso da Kvaratskhelia. Quest’ultimo, garantisce anche un’ottima copertura sulla fascia, mentre il brasiliano è più un discesista”.

L’annuncio del giornalista è molto importante, anche se si pone in contrasto con quello che è il momento di David Neres. Quest’ultimo, dopo mesi complessi, è riuscito a prendersi il Napoli e soprattutto la fiducia di Antonio Conte. Le risposte son già arrivate sul campo, ma forse servirà ancora qualcosa in più per “convincere” anche i più scettici.