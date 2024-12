Ultimissime Napoli – L’effetto Conte è super, il dato dopo un anno esatto fa impressione: i tifosi possono sognare

Ha lasciato il segno dal suo arrivo. Antonio Conte non è un allenatore qualsiasi e tra le ultimissime Napoli più interessanti per questo finale di 2024 abbiamo voluto analizzare le differenze da un anno ad oggi per gli azzurri. Con i suoi 500 punti in Serie A ottenuti proprio ieri contro il Venezia, si è piazzato al sedicesimo posto all time tra gli allenatori, nella storia del campionato per questo specifico dato.

Una garanzia, a questo puntava Aurelio De Laurentiis quando lo ha chiamato in estate per allenare la sua squadra. Lo corteggiava da due anni e finalmente il tecnico leccese ha accettato. Si è dovuti passare attraverso la peggior stagione in Serie A nella storia recente del club, per poi risalire la china, con un condottiero che ha subito fatto capire di che pasta è fatto.

Il Napoli vola dopo un anno: la differenza fa venire i brividi

Dopo 18 partite di campionato, al 30 dicembre 2024, il Napoli ha ottenuto 41 punti, con 13 vittorie e solamente 3 sconfitte. La squadra ha segnato 27 gol, ma soprattutto, ne ha subiti solamente 12, risultando la miglior difesa del campionato. Una differenza reti di +15, che non sarà impressionante, ma che dimostra l’enorme solidità che i partenopei hanno già raggiunto in questa prima metà di campionato.

Lukaku e compagni sono primi in classifica, al pari dell’Atalanta e con un punto di vantaggio sulla super favorita Inter, che ha una partita da recuperare. Forse viene dato per scontato il lavoro fatto fin qui e i risultati che si sono ottenuti, specie per il mercato che si è impostato in estate, ma per le condizioni in cui versava la squadra un anno fa, non va assolutamente sottovalutato quanto fatto fin qui.

A fare impressione è il confronto a distanza di un anno. Al 30 dicembre 2023 il Napoli era 8° in classifica con 28 punti e una differenza reti di +7. Sono ben 13 punti in meno rispetto ad oggi, oltre che 6 posizioni più in basso (per differenza gol gli azzurri sono secondi oggi). Se anche il Napoli non dovesse ottenere una vittoria contro la Fiorentina nel prossimo turno, l’ultimo del girone d’andata, poco cambierebbe: alla fine della 19a giornata il Napoli rimase a 28 punti e scivolò al 9° posto. In quel caso era già iniziato il 2024.

Conte sogna in grande: è solo a metà dell’opera

Nel girone di ritorno il Napoli fece addirittura peggio dell’andata, con 25 punti totali. Come sappiamo, ha poi chiuso al decimo posto, non qualificandosi per alcuna coppa europea. Brutti ricordi, per i quali i tifosi hanno voltato pagina. L’obiettivo con Conte è ben diverso, dato che l’allenatore leccese non vorrà accontentarsi di un quarto posto.

Un anno fa, al 30 dicembre, l’Inter prima, aveva ottenuto 45 punti totali (poi 48 alla 19a giornata). A fine anno ha chiuso con 94, avendone quindi fatti altri 46 nel girone di ritorno. Questo significa che il Napoli dovrà mantenere questo ritmo se vorrà sperare seriamente nella vittoria dello Scudetto.

In caso di 3 punti a Firenze, Conte chiuderebbe l’andata a 44 e ne dovrà provare ad ottenere altrettanti per riuscire a vincere il campionato. Non sarà un’impresa facile, ma le sfide sono quelle che piacciono di più all’allenatore azzurro.