Mercato Napoli Ultimissime – Sono ore molto calde per il futuro di Mario Rui. Negli ultimi minuti, è arrivata una decisione molto importante.

L’arrivo di Antonio Conte ha portato un’aria del tutto diversa. Quest’ultima, ha intaccato il futuro della dirigenza, dei calciatori e di tanti altri. Come giusto che sia, infatti, il tecnico ha fatto delle scelte che ovviamente hanno riguardato i protagonisti. Alcuni di questi, son finiti ai margini del progetto azzurro e difficilmente ci rientreranno. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi dettagli importanti legati proprio a Mario Rui, il quale è fuori rosa da inizio stagione.

Mario Rui lascia il Napoli: risolto il contratto

Si separano le strade di Mario Rui e del Napoli. La società azzurra, dopo la scelta di Antonio Conte ad inizio stagione, ha deciso di privarsi del difensore azzurro. Quest’ultimo, era fuori rosa da inizio stagione dopo aver rifiutato diverse offerte da club esteri. Dopo mesi davvero complicati, quindi, si è conclusa una delle storie d’amore più romantiche di sempre.

La storia d’amore tra Mario Rui e il Napoli si è conclusa dopo oltre 200 presenze in azzurro. L’annuncio è arrivato pochissimi minuti fa, sottolineando così la decisione di rescindere il contratto. Va ricordato che il giocatore era fuori rosa da inizio stagione, motivo per il quale non è mai rientrato a pieno nei piani di Antonio Conte. L’attuale contratto era in scadenza il prossimo 2026, ma di comune accordo le parti hanno deciso di anticipare i tempi.

Ovviamente, per le condizioni sopracitate, il giocatore sarà libero di cercare una nuova sistemazione già a partire dai primissimi giorni del 2025.

Mario non è più un calciatore del Napoli: la scelta

Nonostante l’annuncio legato all’addio, Mario Rui resterà per sempre una bandiera del Napoli. Nel corso degli anni, il difensore portoghese si è reso autore di prestazioni molto importanti, condite anche da tanti successi. Non a caso, proprio l’ex Roma è stato uno dei protagonisti della vittoria del terzo scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti.

Negli ultimissimi minuti, è arrivato anche l’annuncio ufficiale da parte della società azzurra. Quest’ultima, ha sottolineato la decisione sul futuro del calciatore. Di seguito il comunicato postato sui proprio canali.