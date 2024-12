Calciomercato – Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La società azzurra non è concentrata solo sul mercato in entrata ma anche sulle possibili cessioni.

La stagione del Napoli è iniziata davvero al meglio. La squadra di Antonio Conte viaggia ad un ritmo molto elevato, motivo per il quale i tifosi possono iniziare a sognare. Al momento, la classifica sorride ai partenopei che conducono la Serie A assieme all’Atalanta a quota 41 punti. Il cammino è ancora molto lungo, ma a Castel Volturno si respira un pacato ottimismo. A tal proposito, la società non vuole lasciarsi sorprendere, motivo per il quale non sono da escludere cambiamenti importanti. Ad oggi, la dirigenza è concentrata non solo sul mercato in entrata ma anche sulle possibili cessioni.

Spinazzola sempre più lontano da Napoli: si muove il Torino

Antonio Conte ha portato a Napoli un DNA del tutto nuovo. L’allenatore possiede le proprie idee, le quali non cambieranno nel corso della stagione. Proprio tali condizioni riguardano da molto vicino anche i calciatori azzurri. Tra questi, sono presenti alcuni protagonisti ormai sempre più ai margini del progetto azzurro.

Il futuro di Leonardo Spinazzola a Napoli è ormai in bilico. Il difensore azzurro non si è ambientato al meglio, complice anche le pochissime chance a disposizione. A tal proposito, come riportato da “TuttoSport” il giocatore sarebbe finito nel mirino del Torino. Il club piemontese vorrebbe intervenire sul mercato, motivo per il quale l’ex Roma sarebbe finito tra le preferenze del tecnico Vanoli.

In realtà, l’allenatore e Urbano Cairo starebbero pensando di ingaggiare un terzino proprio con le stesse qualità. Naturalmente, tanto dipenderà dalla richieste del Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale proverà a rinforzare la rosa nelle prossime settimane. Non a caso, la trattativa subirà degli sviluppi importanti proprio nelle prossime ore.