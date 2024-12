Calciomercato Napoli, Manna chiude un’operazione di mercato: novità su Pellegrini!

Finestra di calciomercato alle porte, Manna pronto a chiudere nuovi colpi in entrata ed in uscita: la situazione.

Dopo la grande chiusura di un 2024 antitetico in cui c’è stato un Napoli con due facce completamente diverse, la dirigenza azzurra è pronta a ritoccare la squadra per lanciarla a pieno ritmo nella seconda parte di stagione. Le parole del ds Manna nel pre partita contro il Venezia sono chiare e l’obiettivo dei partenopei sarebbe quello di allungare la rosa soltanto con giocatori che possano alzare il livello.

Capitolo cessioni, Zerbin al Venezia: operazione riuscita!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato un accordo con il Venezia per la cessione di Alessio Zerbin con la formula di un prestito con obbligo di riscatto che verrebbe esercitato con la salvezza da parte della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Un’operazione di mercato necessaria per accontentare il giocatore e per liberare uno spazio in casa azzurra.

Intanto, nei prossimi giorni, dovrà essere ufficializzato il colpo dei veneti che, oltre a dimostrare in campo ottime prestazioni, stanno provando a migliorare la rosa per agguantare una salvezza, in questo momento molto complicata da raggiungere. Oltre a questa operazione, però, Manna ne avrebbe altre due in sospeso.

Il direttore sportivo azzurro, infatti, starebbe lavorando anche alla cessione di Micheal Folorunsho che è ben voluto da Raffaele Palladino alla Fiorentina che, per motivi ben noti, non potrà contare su Edoardo Bove. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto intorno agli 8-9 milioni. Da capire se nell’operazione potrebbe rientrare Cristiano Biraghi, ai ferri corti con la dirigenza viola.

Pellegrini torna di moda: Manna valuta la situazione

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti alcune voci relative ad una permanenza di Giacomo Raspadori in maglia azzurra. Stando a “Sky Sport”, il numero 81 degli azzurri potrebbe seriamente rimanere all’ombra del Vesuvio poichè, come affermato da Conte, potrebbe essere un’alternativa valida nei prossimi mesi.

Nonostante ciò, l’idea Lorenzo Pellegrini potrebbe comunque non essere tramontata perchè qualora dovesse essere ceduto Folorunsho, il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo centrocampista. A differenza delle caratteristiche dell’ex Verona, però, Conte potrebbe preferire l’acquisto di un fantasista piuttosto di un giocatore box to box.

Il capitano della Roma non sta vivendo un periodo facile nella Capitale e potrebbe prendere in considerazione l’offerta di un club ambizioso come quello partenopeo. Ad ostacolare la trattativa, però potrebbe essere l’ingaggio, considerato troppo alto, che percepisce il centrocampista. Una situazione ancora tutta da valutare ma che Manna non ha di certo messo in secondo piano.