Napoli Venezia 1-0, decide il gol del subentrato Raspadori: gli azzurri agganciano l’Atalanta al primo posto.

La mossa a partita in corso di Antonio Conte ha dato ragione al mister salentino grazie al gol decisivo di Giacomo Raspadori. Il numero 81 si è imposto sulla gara posizionandosi dietro a Romelu Lukaku. L’ex Sassuolo ha saputo sfruttare un pallone vacante in area di rigore dopo un’invenzione davvero particolare di David Neres che è rimasto in campo nonostante l’ingresso di Matteo Politano, anche lui a partita in corso.

Ultime Napoli Calcio – Raspadori la decide col Venezia: azzurri in vetta

Il Napoli di Antonio Conte chiude al meglio il 2024 grazie ad un gol di Raspadori, valevole per i 3 punti partenopei. Approfittando del pareggio dell’Atalanta contro la Lazio, gli azzurri hanno sfruttato l’opportunità di agganciare la Dea di Gian Piero Gasperini. Nulla da fare per Di Francesco che, nonostante la buona prestazione, non è riuscito a fare punti al Maradona.

Una rete importantissima per Giacomo Raspadori soprattutto in ottica mercato. Il giocatore non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi di Antonio Conte nel corso di questa stagione. Poche chance e sfruttate davvero male dall’attaccante della Nazionale Italiana. Un gol che potrebbe davvero decidere il futuro di Raspadori nel Napoli o altrove.