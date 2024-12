Napoli Venezia 1-0, decide il gol di Raspadori: arrivano le parole di Antonio Conte ai microfoni di Dazn.

Il Napoli di Antonio Conte chiude al meglio il 2024 con una vittoria importantissima che potrebbe valere tanto soprattutto in ottica futura. La mossa di schierare Raspadori in campo a partita in corso è stata decisiva e Conte è stato ripagato dall’ex Sassuolo con un gol che è valso 3 punti.

Nonostante sia stata una partita molto complicata, gli azzurri sono riusciti ad aggiudicarsi 3 punti fondamentali. Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match.

Notizie Calcio Napoli – Parla Conte: “Nessuno si aspettava di essere lì, siamo soddisfatti”

Sulle possibilità a disposizione dalla panchina:

“Più scelte in campo? Con Raspadori ce la stiamo lavorando noi come scelta. Sta lavorando anche lui molto a centrocampo. Sono contento per Jack perché è un giocatore che si allena in maniera molto seria e professionale. Dobbiamo trovare più gol, è fuori dubbio. Dobbiamo essere bravi a cercare delle soluzioni. Il ragazzo si sente totalmente in quel tipo di ruolo. Se metti Neres, Politano, Lukaku e Raspadori aggiungi qualità e gol”.

In merito alla prestazione della squadra contro il Venezia, Conte ha affermato:

“Dispiace essere arrivati a 10 minuti dalla fine sullo 0-0, sembrava veramente una partita stregata tra rigore sbagliato e palo. Non mi sarei meravigliato se fosse arrivata anche la beffa. Siamo stati bravi nella fase di non possesso. Abbiamo lavorato di squadra, bravo anche Meret sull’unica occasione avuta dagli avversari. Se facciamo qualche gol in più, eviteremo qualche spavento“.

Rispetto alle ambizioni del Napoli: