Napoli calcio notizie, c’è un retroscena sul rigore sbgliato di Romelu Lukaku contro il Venezia che in parte scagiona il centravanti belga.

Il Napoli ha battuto il Venezia nonostante qualche sofferenza di troppo, con il gol-vittoria di Raspadori che è arrivato soltanto negli istanti finali di gara. Gli azzurri hanno regalato nel complesso comunque un’ottima prestazione e la vittoria di certo è da considerarsi meritata. Anche Lukaku ha mostrato segni di crescita nel coinvolgimento nel gioco, ma pesa sulla valutazione della sua gara il rigore sbagliato verso il finire del primo tempo. Non è riuscito a riscattarsi neanche nella ripresa, dove Stankovic si è superato per respingere sul palo un suo tiro ad incrociare.

Napoli-Venezia, svelato cosa ha inciso nel rigore sbagliato da Lukaku

A respingere la conclusione del belga è stato Filip Stankovic, portiere attualmente in prestito al Venezia dall’Inter. Il serbo (figlio dell’ex centrocampista Dejan) ha svelato i retroscena dietro questa parata e questo grande match disputato ai microfoni di Dazn nel post gara. Una partita che di certo ricorderà nonostante tutto, come una delle migliori della sua carriera fin qui.

Queste le sue parole al riguardo:

Lukaku all’Inter provava i rigori in allenamento, quindi lo conoscevo. Lui calcia molto bene, sia dagli undici metri, sia in area. Ho guardato anche qualche rigore ma sono andato con le sensazioni che provavo in quel momento.

Insomma, di certo il portiere avversario non era impreparato nell’affrontare il centravanti del Napoli chiamato al tiro dal dischetto. In più, c’era anche una conoscenza dettata dall’essersi già “sfidati” nei tiri dal dischetto quando entrambi indossavano la maglia dell’Inter. Di certo, non dovrà esserci quindi grande paura nell’affidare anche i prossimi tiri dal dischetto sempre a Lukaku, in considerazione anche dell’assenza di altri specialisti dal dischetto nell’attuale rosa azzurra.