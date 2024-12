Calcio Napoli ultimissime, tifosi preoccupati, un annuncio lo conferma: “Conte ha un problema da risolvere”.

Il Napoli ha battuto il Venezia dopo un assalto durato quasi per tutti i 90 minuti, riuscendo a sfondare il muro eretto dal portiere avversario Filip Stankovic soltanto negli ultimi minuti di partita. Gli azzurri hanno giocato una buona gara, ma hanno fatto molta fatica nel riuscire a trovare la via del gol. Tutto sommato, Conte può essere soddisfatto nonostante tutto e si porta a casa una vittoria che regala ai suoi il primo posto sino al termine dell’anno.

Pistocchi netto: “È il problema del Napoli”

Chiaramente, un allenatore così attento come Antonio Conte sarà fin da subito all’opera anche per indagare e risolvere gli eventuali problemi messi in luce dalle ultime prestazioni vittoriose, ma sempre di misura. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha mostrato però ben pochi dubbi nel definire quale fosse il problema principale.

Secondo il giornalista, il problema azzurro avrebbe un nome e un cognome: Romelu Lukaku. La prova del belga di oggi è sembrata in crescita, ma negativa sotto il punto di vista della precisione sotto porta. Poteva pesare tantissimo il suo errore su calcio di rigore nel finale del primo tempo, ipnotizzato dall’ex compagno Filip Stankovic. Pistocchi, però, boccia in toto la prova del centravanti belga, questa la sua analisi della gara:

“Il Napoli gioca un buon calcio, domina il possesso e il Venezia, trova uno Stankovic strepitoso, che para un rigore a Lukaku e prende tutto il parabile: lo batte solo Raspadori, con un sinistro da centro area. Conte ha fatto un gran lavoro, se avesse anche un centravanti in grado di legare il gioco farebbe meno fatica. Lukaku in questo momento è un problema, anzi…il problema“

Napoli, Lukaku è un caso?

Insomma, la gara contro il Venezia non fa altro che aumentare il rumore intorno all’uomo più dicusso in casa Napoli. Il bomber belga ha comunque mostrato miglioramenti nel coinvolgimento del gioco, ma ancora non basta. Il Napoli sembra avere maledettamente bisogno di un centravanti in grado di partecipare meglio alla manovra.

D’altro canto, anche il Napoli stesso deve aiutare meglio il suo attaccante e offrirgli dei palloni maggiormente giocabili. Spesso, infatti, gli unici palloni serviti a Lukaku lo mettono in condizione solo di proteggere palla spalle alla porta e lontano dal bersaglio grosso. Insomma, ci vorrà davvero un lavoro collettivo per portare gli azzurri a sognare ancora.