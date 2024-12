Napoli calcio notizie – Sorrentino compie la scelta tra Messi e Maradona e fa impazzire tutto il tifo partenopeo. Il regista rende omaggio all’ex Napoli

Lionel Messi e Diego Armando Maradona sono da sempre stati, nel corso della storia del calcio, accostati l’uno all’altro per via di caratteristiche molto simili.

Baricentro basso, tecnica ed eleganza sono state le doti principali degli immensi calciatori: a parlare di questo è stato anche Paolo Sorrentino, importante regista napoletano che, attraverso i suoi racconti, ha parlato spesso dell’ex Napoli.

Due epoche diverse, distanti ma con emozioni che difficilmente gli amanti di questo sport dimenticheranno. Messi e Maradona, durante la loro carriera, sono stati accomunati anche dal loro cuore, ricco d’amore da dare ad una città.

Sorrentino pazzo di Maradona: le parole d’amore fanno rabbrividire Napoli

Paolo Sorrentino, da figlio di Napoli, non ha potuto fare a meno di parlare del grande Diego Armando Maradona. Le parole del regista, intervistato ai microfoni di AS da Mirko Calemme, hanno fatto rabbrividire tutto il popolo azzurro: dichiarazioni forti e d’amore per un simbolo eterno della città di Napoli.

“Maradona? Potranno arrivare anche giocatori più forti, ma per Napoli non cambierà nulla” – dice Sorrentino.

Il regista napoletano ha raccontato di come il rapporto tra Diego e i napoletano sia nato in modo rapido, perché ritenuto fondamentale per il popolo: “Ha rappresentato un evento e un avvento: è arrivata una figura perfetta per Napoli“.

Maradona veglierà sempre nel cielo di Napoli e nel cuore di tutti i tifosi azzurri sparsi per il mondo, la sua storia parla chiaro e il legame con la sua città sarà eterno.

Sorrentino sul Napoli di Conte: “Non mi commuove”

Il regista ha parlato anche di temi attuali in casa Napoli, tra cui la gestione sotto la guida di Antonio Conte. Nonostante la partenza importante in campionato, Sorrentino non è rimasto colpito dal modo di giocare della squadra.

“La squadra di Conte non mi convince, aspetto nello spettacolo” – dice il premio Oscar.

Le parole forti del regista mettono in risalto un gioco non considerato stellare, ma con i risultati che al momento arrivano. La situazione attuale permette comunque di gioire per via della classifica.

Il Napoli ha cambiato modo di giocare ed è presto per dire che questa sia la scelta vincente. Aspettiamo lo spettacolo, proprio come espresso da Sorrentino.