Kvara-David Neres, Conte rivela tutto: è successo in conferenza

Calcio Napoli ultimissime – Conte rivela tutto in conferenza stampa sul duo Kvara-Neres che potrebbe scendere in campo nella sfida di domani contro il Venezia

Da diverso tempo ormai che i tifosi del Napoli si chiedono del perché Conte non schieri in campo Kvaratskhelia e Neres insieme in campo, con il brasiliano che è partito indietro nelle gerarchie rispetto a Politano.

Il cambio di modulo degli azzurri, ha portato all’esterno italiano ritagliarsi un ruolo più di copertura, cosa che Neres sta cominciando ad imparare: per questo motivo, più volte Conte ha ribadito di come l’ex Benfica sia il sostituto ideale del talento georgiano.

Insieme infatti, non si sono mai visti giocare. Nelle ultime ore però è giunta fuori una notizia importante: Politano ha un leggero stato influenzale che potrebbe non consentirgli di scendere in campo, in quanto non in perfetta forma.

Dunque, Kvara e Neres sono pronti a debuttare insieme a sostegno di Lukaku, con l’esterno brasiliano che tornerà a presidiare la fascia destra, tanto richiesta dai tifosi.

Conte svela le scelte di domani? Le sue parole in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Napoli e Venezia, in programma domani alle 15:00, Conte ha rivelato un importante notizia che riguarda la coppia Kvara-Neres.

“Kvara- Neres insieme? Tutto è possibile, poi ci sono delle situazioni di equilibrio che bisogna valutare in base all’avversario” – dice il tecnico.

Il brasiliano, dopo la sfida con l’Udinese e il Genoa giocate entrambe sulla corsia di sinistra per via dell’assenza di Kvara, tornerà sulla sua fascia d’appartenenza, ideale e desiderata per un mancino puro.

La sua velocità sarà un fattore determinante ed è pronto a giocarsi il posto con Politano.