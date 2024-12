Calciomercato Napoli Ultimissime – Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Di seguito le ultimissime di mercato.

Il Napoli è tra i club più attivi sul mercato in entrata. Il prossimo 2 gennaio si aprirà la sessione invernale di calciomercato, attraverso la quale il DS Manna proverà a rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore è felice di quanto fatto vedere fino ad oggi, ma nelle prossime settimane potrebbero servire nuovi innesti. Quest’ultimi, avranno il compito di allargare la rosa e garantire esperienze in vista della seconda parte della stagione.

A tal proposito, i nomi sul taccuino del DS Manna sono diversi. Il direttore sportivo azzurro starebbe seguendo tanti profili, ma naturalmente ingaggerà solo alcuni tra questi. Uno dei nomi più caldi è quello di Lorenzo Pellegrini, centrocampista offensivo della Roma. I giallorossi vivono una stagione molto complessa e l’arrivo di Claudio Ranieri potrebbe aprire definitivamente all’addio del capitano. Nelle ultimissime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli circa il giocatore italiano.

Pellegrini nel mirino del Napoli: azzurri in pole!

Il Napoli prosegue le proprie operazioni per arrivare al meglio all’apertura del calciomercato invernale fissata per il 2 gennaio. La sessione che si aprirà nella nuova annata sarà cruciale, vista la necessità di allargare la rosa. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” uno dei nomi caldi è quello di Lorenzo Pellegrini, ormai ai margini del progetto Roma. La stagione vissuta dal centrocampista è tutt’altro che semplice e si è complicata ancor più dopo l’arrivo di Claudio Ranieri.

Tutto ciò, infatti, avrebbe aumentato le chance a disposizione del Napoli di ingaggiare il giocatore. Il club azzurro stravede per il calciatore ed è certo di poterlo risollevare nei prossimi mesi. Oltre a ciò, i partenopei potrebbero decidere di dar vita ad uno scambio inedito che comprenda anche Giacomo Raspadori.

L’attuale calciatore del Napoli non rientra nei piani di Antonio Conte, motivo per il quale la cessione non è da escludere. L’ex Sassuolo piace a diversi club, tra cui anche Juventus e Roma. Infatti, la chiave potrebbe essere proprio questa: uno scambio tra Pellegrini e Raspadori, con i due protagonisti che farebbero il percorso inverso. Al momento, l’operazione non è stata ancora imbastita ma nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità legate al colpo sopracitato.