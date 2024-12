Mercato Napoli ultimissime – Il Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio, con il primo colpo in uscita piazzato. Si attende solo l’annuncio ufficiale

Il Napoli è pronto a dare avvio al mercato di riparazione che comincerà tra pochi giorni: Manna, direttore sportivo degli azzurri, è pronto a regalare ad Antonio Conte pedine fondamentali per concludere al meglio una stagione iniziata nel migliore dei modi.

Prima di aggiudicarsi colpi però, è importante fare spazio in rosa: la dirigenza azzurra sta cominciando a sfoltire la rosa, anche per via della presenza di alcuni calciatori che sono volenterosi a trovare più minutaggio, cosa non possibile in maglia azzurra.

Tanti sono i nomi segnati sul taccuino sia in entrata che in uscita e, ora che il calciomercato comincia ad entrare nel vivo, vedremo molti movimenti interessanti anche in ottica Napoli, che cerca rinforzi.

Zerbin ai saluti: va al Venezia

Alessio Zerbin, esterno azzurro, non è riuscito con Conte a trovare lo spazio desiderato, anche per via dell’assenza di coppe europee che ha portato complicazioni nel far girare la rosa.

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo di massima tra il Napoli e il Venezia per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore.

La formula del trasferimento riguarda un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei lagunari.

L’affare soddisfa tutte le parti, con il calciatore che ora troverà molto più spazio e potrà mettersi in mostra con la maglia del Venezia.