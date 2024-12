Mercato Napoli Ultimissime – Mostrato interesse per il campione d’Europa ed ex Juventus: ecco cosa manca per l’affare con gli azzurri

Si entra nel vivo del calciomercato. Le linee telefoniche degli agenti e dei direttori sportivi dei club sono intasate. Il mese di gennaio servirà a rinforzare una rosa già sana, che ha iniziato un percorso di crescita, ma che può ancora migliorare. Antonio Conte detta le sue richieste, Giovanni Manna esegue e con maestria e furbizia prova a portare avanti anche trattative importanti. Come accaduto per McTominay. Ora spuntano importanti novità su un altro obiettivo azzurro.

Il Napoli vorrebbe puntellare la formazione nelle prossime settimane. Ci saranno sicuramente alcune cessioni importanti. Ad esempio, Raspadori è destinato a lasciare la città nei prossimi giorni; ma anche Zerbin, Caprile e Rafa Marin andranno altrove in cerca di maggior spazio e minutaggio. Al tempo stesso, il club azzurro vorrà riempire gli slot mancanti e non lasciare buchi. Non è consentito indebolirsi. Non in un momento in cui il Napoli può pensare davvero di essere protagonista in campionato e sperare di vincere un nuovo titolo a distanza di pochissimi mesi dal successo del terzo Scudetto.

Mercato Napoli, interesse per Chiesa: c’è un ostacolo

Stando a quanto affermato dal collaboratore della BBC e insider di mercato Ekrem Konur, il Napoli avrebbe sondato la pista Federico Chiesa. Il calciatore si è trasferito quest’estate dalla Juventus al Liverpool, ma a causa di infortuni e ritardo di condizione non è riuscito mai a convincere Arne Slot, deluso da una delle ultime promesse del calcio italiano. L’attaccante figlio d’arte ha bisogno di rivitalizzarsi e ritrovare il sorriso. Ha bisogno evidentemente anche di ritornare in Serie A per rimettersi in mostra e tornare ad essere protagonista come durante l’Europeo vinto con l’Italia nel 2021.

l’esperto di mercato sottolinea che oltre al Napoli, hanno mostrato interesse per il ragazzo anche Inter, Milan, l’Atalanta e la sua vecchia Fiorentina, che lo lasciò partire – non senza polemiche – verso la Juventus. Tutte le società italiane, compresa quella azzurra, non però intenzione di pagare lo stesso ingaggio che attualmente percepisce in Inghilterra. Chiesa ha firmato con il Liverpool fino al 2028 e incassa 7,5 milioni di euro a stagione. Troppi per chiunque, visto che il ragazzo ha visto raramente campo in questa stagione e a causa dei continui infortuni, la condizione fisica resta un incognita tutta da scoprire.