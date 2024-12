C’è un binario ancora aperto tra Napoli e Firenze: occhio a due nomi che ballano tra le due squadre.

Manca ormai pochissimo all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Napoli si prepara a vivere settimane intense, dove Giovanni Manna sarà chiamato a cogliere le migliori occasioni che si presenteranno.

Ma di cosa ha bisogno il Napoli? Senza dubbio c’è un tema caldo legato al difensore, visto anche l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Ballano diversi nomi attorno alla squadra azzurra, e sembra in cima alla lista ci sia Danilo, capitano della Juventus.

Occhio, però, anche a quelle che saranno le dinamiche del mercato in uscita: anche in questo caso, infatti, il Napoli potrebbe chiudere delle operazioni interessanti.

Notizia Calcio Napoli – Folorunsho verso Firenze: occhio a Martinez Quarta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta aperto il canale tra Napoli e Fiorentina: per gli azzurri c’è la necessità di liberarsi di alcuni esuberi, e tra questi compare anche il nome di Micheal Folorunsho. La viola – si legge – vedrebbe l’ex Verona come un buon rinforzo per il centrocampo.

Dall’altra parte, il Napoli guarda in casa Fiorentina con curiosità: tra i nomi che stuzzicano c’è sicuramente quello di Martinez Quarta, difensore che farebbe al caso di Antonio Conte.