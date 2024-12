Calciomercato – Il Napoli ha deciso cosa fare con l’attaccante nigeriano attualmente al Galatasaray, svolta inaspettata e cambio strategia.

Ai piedi del Vesuvio ci si appresta a passare un sereno Natale dopo la recente vittoria esterna contro il Genoa. Sabato al “Ferraris” gli Azzurri si sono imposti sugli uomini di Vieira per 1-2, restando così al secondo posto momentaneo in classifica. L’Atalanta prima si trova a +2 e se l’Inter dovesse vincere il recupero con la Fiorentina raggiungerebbe proprio la Dea a quota 40. I partenopei dovranno dunque continuare a spingere sull’acceleratore, sfruttando la mancanza di coppe europee per guadagnare punti sulle rivali in Serie A.

Le forze degli uomini di Conte potranno infatti riversarsi completamente sul campionato, rivelandosi alla lunga un fattore decisivo. Domenica 29 ci sarà l’ultima sfida dell’anno al “Maradona” contro il modesto Venezia, un match sulla carta agevole che va però vinto sul campo. Dopodiché arriverà gennaio e la conseguente apertura del mercato invernale (il 2 del mese). Il Napoli potrà così acquistare un difensore utile alla causa, restando concentrato anche sulla situazione Osimhen, che nelle ultime ore ha subito una svolta inaspettata.

Napoli-Osimhen, cessione anticipata: proposto allo United e non solo

In casa Napoli è arrivato un colpo di scena inaspettato in merito al futuro di Victor Osimhen. Secondo quanto riferito dagli inglesi di TBR Football, il bomber nigeriano sarebbe in trattativa con il Manchester United già per gennaio. I Red Devils starebbero infatti cercando una punta viste le difficoltà di Zirkzee e il Napoli avrebbe dato l’ok per la cessione anticipata del giocatore. Gli inglesi però, al momento, non possono sborsare i circa 70 milioni chiesti dal Napoli e per questo sarebbero disposti a mettere sul piatto qualche contropartita.

Si parla infatti dell’inserimento nella trattativa di uno tra Zirkzee, Rashford e Hojlund, tutti attaccanti che interessano al Napoli e a Conte. L’olandese infatti fatica a ingranare, l’inglese non sembra rientrare nelle idee di Amorim e l’ex Atalanta potrebbe essere sacrificato per arrivare al nigeriano. Secondo le voci però Osimhen sarebbe stato proposto anche ad altri club inglesi tra cui Aston Villa, Arsenal e Chelsea.

Cambio di strategia quindi per quanto riguarda la gestione del classe 1998, che fino a pochi giorni fa sembrava essere intenzionato a terminare la sua stagione in Turchia. Con il Galatasaray al momento 12 gol e 5 assist in 15 presenze, con una brillantezza e cattiveria sotto porta ritrovata. Nelle prossime settimane sapremo con certezza che ne sarà del futuro dell’attaccante e se il Napoli incasserà dalla sua cessione già a gennaio o in estate.