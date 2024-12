Ultimissime Napoli – L’ex giocatore parla del Napoli spiazzando tutti, prima su Conte e poi il messaggio a Lukaku e Kvaratskhelia.

Di recente, l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato sul canale Twitch “Viva el Futbol” del Napoli. Il barese ha commentato i partenopei al termine del 1-2 di Genova contro la squadra di Vieira. Sono arrivati prima i complimenti ad Antonio Conte, soprattutto sul lato comunicativo del tecnico e poi una breve analisi sul match.

Cassano ha parlato di un Napoli “meraviglioso“ nel primo tempo, capace di non concedere nulla agli avversari. Valutata invece negativamente la seconda frazione, come del resto fatto anche da mister Conte in conferenza stampa. In chiusura il pensiero dell’ex Roma e Real Madrid su Lukaku e Kvaratskhelia.

Napoli, parla Cassano: “Lukaku deludente, Kvara occhio a Neres”

Dopo aver elogiato Antonio Conte e il suo Napoli in diretta Twitch, Antonio Cassano ha spiazzato tutti con un messaggio a Lukaku e Kvaratskhelia. L’ex giocatore ha definito il belga un giocatore diverso rispetto a quello visto all’Inter affermando: “Stoppa la palla a tre metri, sta diventando un problema per Conte“. Sul georgiano invece, considerato tra i più forti della squadra, un avviso a prestare attenzione a Neres che ultimamente sta facendo molto bene.

Cassano dunque lancia un messaggio incisivo a due uomini chiave del Napoli, colpevoli secondo l’ex attaccante di essere al di sotto delle aspettative. I due però continuano a lavorare a Castel Volturno, con Conte che spera in un miglioramento di forma di Lukaku e nel ritorno ad alti livelli di Kvara.