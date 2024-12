Ultimissime Calciomercato Napoli – Il club azzurro starebbe seguendo un nuovo obiettivo. Il DS Manna avrebbe già le idee chiare.

Sono giorni molto delicati quelli che precedono l’inizio della sessione invernale di calciomercato. Quest’ultimo, si aprirà il prossimo 2 gennaio e sarò molto importante ai fini del proseguo della stagione. L’annata del Napoli è iniziata molto bene, ancor più grazie al lavoro che Antonio Conte ha svolto sui suoi calciatori. Quest’ultimi, son tornati a rendere al meglio e l’hanno dimostrato sul rettangolo verde a suon di grandi giocate e risultati da incorniciare. Non a caso, al momento, i partenopei si ritrovano a vivere un campionato ai vertici assieme ad Atalanta e Inter.

Ad oggi, la rosa azzurra è molto preparata per gli impegni presenti nel calendario, ma il DS Manna vorrebbe ugualmente intervenire sul mercato. Quest’ultimo, sarà molto importante per mettere a segno colpi in entrata, ma al tempo stesso anche per piazzare alcuni esuberi. In questo senso, il Napoli starebbe lavorando in entrambe le direzioni. Nelle ultimissime ore, però, sarebbe stato registrato un forte interesse da parte del club azzurro nei confronti di un noto calciatore. Quest’ultimo, sarebbe balzato al primo posto nelle preferenze del direttore sportivo.

Tessmann nel mirino del Napoli: può arrivare dal Lione

Il Napoli guarda anche oltre l’Italia per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” nelle ultime ore, il club azzurro sembrerebbe molto interessato ad ingaggiare Tanner Tessmann. Quest’ultimo, ha già militato in Serie A con la maglia del Venezia ma poi le strade si son separate soli sei mesi fa. Il calciatore è approdato al Lione, dove però continua a trovare difficoltà molto elevate.

Fino ad oggi, Tessmann ha disputato solo 14 match tra tutte le competizioni. Infatti, le presenze da titolare in campionato sono state solo due fino a questo momento. A facilitare un possibile addio potrebbe essere anche la situazione finanziaria del Lione. Il club francese cederà tantissimi calciatori per scongiurare l’ormai probabile retrocessione in Ligue 2 a partire dalla prossima stagione. A tal proposito, sarà molto curioso capire le modalità della trattativa che il Napoli andrà ad imbastire.

Ad oggi, non si è ancora parlato di possibili formule anche se difficilmente potrà trattarsi di un prestito. Infatti, prima di procedere con la trattativa sarà di fondamentale importanza assecondare le richieste del Lione. La trattativa verrà indirizzata in una direzione o nell’altra nel corso delle prossime settimane.