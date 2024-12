Mercato Napoli ultimissime- Voce a sorpresa dall’Inghilterra: il Napoli sarebbe in corsa per l’acquisto di un big insieme al Barcellona.

Si prevede un mercato di gennaio più movimentato del solito in casa Napoli. Gli azzurri vorranno infatti aggiungere ulteriori ritocchi alla rosa di Antonio Conte, favoriti magari dalla cessione di qualche seconda linea che non sta trovando molto spazio. La priorità principale sarà senza dubbio l’acquisto di un difensore centrale dato l’infortunio recente di Alessandro Buongiorno ma, qualora dovesse arrivare qualche cessione in più, potrebbe esserci anche qualche colpo a sorpresa.

Giovanni Manna ha infatti già dimostrato un’eccellente capacità di cogliere le occasioni dal mercato provenenienti dal mercato internazionale e un’ottima abilità nel trattare anche con i club di Premier League. Ben tre sono stati infatti gli acquisti dal campionato inglese di quest’estate: Lukaku, McTominay e Gilmour. E chissà se il mercato di gennaio non posso portarne almeno un altro.

Mercato Napoli, spunta Nkunku: le ultime

Secondo quanto riportato dalla BBC, potrebbe esserci infatti un colpo sorprendente: si tratta di Christopher Nkunku. L’attaccante francese di proprietà del Chelsea, acquistato l’anno scorso dal Lipsia, non sta trovando molto spazio in questa stagione in Premier, dove è sceso in campo dall’inizio solo in due occasioni. Il Napoli starebbe così provando a “tenere d’occhio” la sua situazione.

Secondo i media inglesi, infatti, il Chelsea potrebbe decidere anche di cederlo in prestito e il club azzurro sarebbe fra le squadre alla finestra insieme al Barcellona. Una situazione che rimane comunque difficile, ma non totalmente da escludere.

Chi è Christopher Nkunku

Nkunku darebbe al Napoli, sicuramente, un’opzione molto diversa nel proprio reparto offensivo rispetto a quelle già presenti. Si tratta infatti di un giocatore molto duttile, che può giocare sia da trequartista, che da “falso nove”. Molto abile tecnicamente, dopo i primi passi al Paris Saint Germain, è esploso definitivamente al Lipsia. La sua migliore annata a livello realizzato è quella 2021/2022, chiusa con ben 20 gol segnati in Bundesliga.

Nell’estate del 2023 è avvenuto invece il trasferimento al Chelsea, avventura che però fin qui si è rivelata molto sfortunata. La sua prima annata con la maglia dei “Blues” è stata condizionata da un infortunio dal quale ha recuperato solo a stagione inoltrata. Quest’anno, invece, il francese ha trovato spazio prevalentemente in Conference League, di cui è attualmente capocannoniere. A gennaio, potrebbero aprirsi nuove prospettive per trovare più spazio anche in campionato e provare, così, a mantenere anche il suo posto nella Nazionale francese, con cui ha racimolato 10 presenze senza siglare alcun gol.