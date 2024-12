Calciomercato Napoli 24 – La società azzurra è molto concentrata sul mercato in entrata. Il DS Manna ha scelto l’obiettivo.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma la società non ha alcuna intenzione di fermare il proprio progetto. Ad oggi, nella rosa di Antonio Conte sono presenti pedine importanti, ma al tempo stesso non tutte le zone del campo son coperte da alternative valide. Infatti, durante il match di Coppa Italia contro la Lazio sono emerse problematiche molto gravi per il tecnico.

Uno dei reparti più in difficoltà è senza dubbio la difesa. Quest’ultima, possiede due titolari (Rrahmani e Buongiorno), con l’ex Torino che però è fermo ai box a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Il posto da titolare è stato quindi preso da Juan Jesus, il quale però non sempre assicura le giuste garanzie. A tal proposito, il DS Manna starebbe pensando ad un nuovo colpo in difesa.

Ismajli nel mirino del Napoli: piace a tanti club

Il Napoli vuole un rinforzo in difesa. Da diverse settimane, il DS Manna starebbe monitorando un possibile colpo nella retroguardia, anche se la missione non è semplice. Come riportato da “Calciomercato.com” il primo nome sulla lista è Ardian Ismajli, attualmente in forza all’Empoli.

Proprio la stagione in corso starebbe regalando al calciatore la consacrazione definiva. Attraverso quest’ultima, tanti big club si sarebbero accorti del giocatore. Ad oggi, sulle sue tracce ci sono Napoli, Juventus e Inter. Le tre dirigenze son pronte a darsi battaglie per assicurarsi uno dei profili più esperti in circolazione.

Oltre a quanto appena descritto, anche la situazione contrattuale potrebbe favorire il Napoli. Infatti, il calciatore e l’Empoli si diranno addio al termine della stagione. Il contratto è in scadenza, ma al momento non è previsto un prolungamento contrattuale. Quindi, alla società toscana restano due strade: la cessione a gennaio o a giugno ma a parametro zero. Le prossime settimane saranno ovviamente importanti per capire l’andamento della trattativa. Tanto dipenderà anche dallo stesso calciatore, il quale avrà modo di decidere con più calma il proprio futuro. Una volta comunicata tale decisione, spetterò poi ai rispettivi club provare quantomeno ad anticipare la concorrenza molto folta.