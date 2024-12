Napoli Calcio notizie – Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly sono tra i grandi nomi accostati agli azzurri per gennaio: l’annuncio sui due grandi difensori centrali cambia tutto.

Le notizie che sono arrivate da poco meno di ventiquattro ore dallo stadio Marassi, dove sabato si è tenuta la sfida tra il Genoa e la Società Sportiva Calcio Napoli, sembrano tranquillizzare i tifosi azzurri. Antonio Conte ha tenuto subito, però, a precisare che il secondo tempo è stato tutt’altro che indimenticabile, argomento che evidentemente sarà materia di dibattito al rientro al centro sportivo di Castel Volturno.

Queste ore, però, sono frenetiche anche dal punto di vista del mercato: mancano poco meno di due settimane all’inizio della sessione invernale, ma in casa azzurra già si fa i conti con le numerosi voci di mercato. In merito alla ricerca del rinforzo in difesa, questione ritenuta prioritaria soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno accusato lunedì scorso, si sono fatti anche due nomi clamorosi: Milan Skriniar e, addirittura, il possibile ritorno di Kalidou Koulibaly. Piste di mercato che il giornalista Ciro Venerato, nel suo intervento a Canale 21, ha smentito categoricamente, spiegando come Danilo della Juventus sembra essere la prima scelta indicata dallo stesso Conte, al di là di ogni possibile suggestione.

Notizie mercato SSC Napoli, Venerato si sbilancia su Skriniar e Koulibaly

Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly, salvo sorprese, non saranno acquistati dalla SSC Napoli in vista del mercato di gennaio, malgrado le notizie delle ultime settimane.

Di seguito, quanto sostenuto dal giornalista esperto di calciomercato Ciro Venerato a tal proposito:

“Per quanto riguarda Skriniar non c’è nulla di concreto. Lo stesso è anche per Koulibaly, più che altro sono un sogno dei tifosi azzurri”.

Resta prioritaria la pista che eventualmente porterebbe a Danilo: il difensore della Juventus ha un contratto in scadenza (nel 30 giugno 2025, ndr) e Thiago Motta non lo ritiene intoccabile. Anche su questo cerca di fare leva il direttore dell’area sportiva del club partenopeo Giovanni Manna, pur consapevole che non sarà facile convincere Cristiano Giuntoli (attuale DT della Vecchia Signora, ndr) a lasciar partire il brasiliano, visto che si tratta di una diretta concorrente per le zone alte della classifica di Serie A.

In secondo piano anche la pista Kiwior, per cui l’Arsenal continua a battere cassa, complicando e non di poco le strategie del club azzurro in vista delle prossime settimane.