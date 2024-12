Napoli Basket spezza la maledizione e vince all’Overtime: Scafati KO, decisivo Toté

Derby alla 12a giornat di Serie A Basket: il Napoli sfida Scafati, ecco il resoconto e il tabellino del match.

Dodicesima giornata di LBA, coach Valli accoglie al PalaBarbuto anche i due nuovi acquisti Zubcic e Pullen, che nella passata stagione hanno contribuito alla vittoria della Coppa Italia. Il Napoli Basket affronta Scafati, reduce dalla vittoria contro Pistoia.

Primo quarto

Napoli Basket parte con il piede sbagliato. Ritmi altissimi dopo appena i primi cinque minuti, con difese ballerine. Gray on fire sin da subito. All’ingresso di Pullen, palazzetto in visibilio. E lui risponde con un arresto e tiro difficilissimo. Ovviamente segnato. Con Pullen e Toté incomincia un piccolo break positivo di undici a zero. Scafati si fa travolgere dall’atmosfera napoletana e blocca la produzione offensiva. Pochi falli da una parte e dall’altra, male Napoli dall’arco. Ma gli Azzurri chiudono il primo quarto in vantaggio. 22-19

Secondo quarto

Pullen trascinatore, Napoli prende coraggio e aggiusta anche la mira dall’arco. Ma soprattutto la difesa azzurra costringe Scafati a tanti errori e tante palle perse. I padroni di casa restano avanti per tutta la durata del secondo quarto. Con qualche fiammata, specialmente da tre, con Pangos, Pullen e Zubcic. Timida reazione di Scafati nel finale, quando gli animi si accendono e Woldetensae. 46-38

Terzo quarto

Napoli molto fallosa al rientro dall’intervallo. Scafati spaventa Valli con la coppia Gray-Pinkins e ritorna sotto a -4 dopo due minuti. Monumentale Woldetensae in fase difensiva, poi si mette in luce anche con una tripla che costringe gli ospiti al timeout. Scafati alza la difesa, ma non basta. La circolazione di palla di Napoli è fluida e la produzione offensiva è migliorata rispetto alle precedenti gare. Gialloblu nervosi e fallosi, specialmente nel finale di periodo. 64-57

Quarto quarto

Scafati resta attaccata alla partita e sfrutta tanti errori difensivi degli Azzurri. A cinque dal termine episodio chiave, con pasticcio dalla rimessa dal fondo di Napoli della coppia Toté-Woldetensae. Coach Pilot protesta per infrazione degli otto secondi nella metà campo azzurra, ma gli arbitri gli assegnano un tecnico. Rischia anche Stewart pochi minuti dopo per eccesso di proteste a seguito dei cinque falli personali, ma gli ufficiali chiudono un occhio. Nel finale Toté sbaglia 3 liberi su quattro e Gray pareggia i conti. Si va all’over time. 82-82

Overtime

Apre Pangos con una tripla. Risponde Cinciarini sempre dall’arco, poi Pangos segna un’altra bomba da fuori e riporta Napoli a +3 a 2′ minuti dalla fine. Grey continua a creare problemi in transizione, ma Pullen scalda il palazzetto con una tripla senza ritmo. Sorokas accorcia con una tripla, poi Cinciarini pareggia. Ultimo possesso azzurro, con transizione sbagliata di Pullen ma Toté va a rimbalzo e realizza il +2 definitivo allo scadere. 96-94

Tabellino Napoli Basket-Scafati

Napoli Basket: Pullen 28, Toté 21, Pangos 11, Bentil 10, De Nicolao 6, Woldetensae 5, Zubcic 5, Green 4, Newman 3, Treier 3

Scafati: Gray 25, Pinkins 20, Cinciarini 16, Stewart 14, Jovanovic 12, Sorokas 7

La conferenza di Valli

Le prime parole del coach Valli: “Sono arrivati i nuovi ragazzi tra giovedì e venerdì, bisogna ricucire tutto in pochissimo tempo. Sono stati bravi a capire i bisogni del gruppo. Contento dell’arrivo di Zubcic e Pullen, che ci hanno dato la spinta emotiva. Newman ha avuto un problema muscolare subito, Green sta al 30%. Bisogna lavorare di intensità. Abbiamo una settimana per recuperare, perché questa è una squadra che deve giocare più punti in area. Non possiamo essere solo nelle mani del talento. Abbiamo lasciato canestri facili. Adesso abbiamo tanti giocatori, bisogna lavorare duro tutta la settimana. Se qui ci salviamo, siamo bravi tutti. Se non ci salviamo, anche chi fa 20 punti a partita non servirà a nulla”

Sui momenti delicati da gestire durante la partita: “Non abbiamo abitudini di gioco, perché i giocatori sono appena arrivati. Sono passati tanti giocatori in poche settimane, dobbiamo ripetere il nostro lavoro”.

Sulla gestione dei falli di Cinciarini: “L’ho pensato mille volte, ma non è così facile perché sa come difendere in certi momenti della partita”.

Settimana di Natale, cosa chiede alla squadra? “Mi auguro che la squadra sia sana e che possiamo lavorare serenamente”