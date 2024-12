Il Napoli guarda in casa Roma dove ci sono due calciatori che potrebbero partire: Manna ci sta seriamente pensando.

In casa Roma si vive una situazione molto complessa, e già nel prossimo mese di gennaio potrebbe partire una vera e propria rivoluzione. Ci sono diversi giocatori che non godono della stima dei tifosi ed il club sta valutando anche in base a quello che è il rendimento sul campo.

Da qui potrebbero nascere delle interessanti operazioni di mercato: la Roma ha bisogno di cambiare molto all’interno del suo gruppo giocatori, e sono diversi i nomi che si dice possano lasciare la capitale, anche di quelli importanti e che hanno fatto molto bene negli ultimi anni.

Notizie Calcio Napoli – Avviati contatti per Pellegrini e Mancini

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini sarebbero finiti proprio nel mirini odi Giovanni Manna: il primo è in rotta con la piazza da tempo e cambiare aria potrebbe essere una soluzione idonea; poi c’è Mancini, che rappresenta un elemento importante per la squadra ma la sua cessione potrebbe rientrare in un processo di rinnovamento.

In questo filone si è inserito il Napoli: Giovanni Manna – si legge – avrebbe avviato i primi contatti con gli agenti di Pellegrini (cosi come l’Inter), i discorsi sarebbero bene avviati.

Con lui si parla di un possibile scambio con Giacomo Raspadori, anche se la differenza tra gli ingaggi dei due calciatori starebbe rallentando le cose. Poi c’è Mancini, anche lui finito nel mirino del Napoli: Manna ha avuto qualche contatto esplorativo anche con gli agenti del difensore.