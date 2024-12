Genoa-Napoli, Meret ed Anguissa mandano un messaggio netto

Triplice fischio al Marassi di Genova, il Napoli batte i rossoblù e ritorna primo in classifica: arrivano le parole di Meret ed Anguissa.

Gli azzurri di Antonio Conte vincono e convincono in casa del Genoa a margine della vittoria per 2-1 sul campo rossoblù. Antonio Conte può sorridere ed almeno per una notte potrà riassaporare il gusto del primo posto in attesa del match dell’Atalanta di Gasperini. Ai microfoni di Dazn dopo la chiusura del sipario di una partita molto divertente, hanno parlato Alex Meret e Frank Anguissa che hanno analizzato la gara disputata.

Meret ed Anguissa sicuri: “Vincere prima di tutto, dobbiamo lavorare”

Alex Meret ha tenuto a mettere in luce alcuni aspetti del match, focalizzandosi sull’importanza dei 3 punti: “Questa è stata una partita diversa tra primo e secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo avuto in mano il gioco no. Nel secondo tempo ci hanno pressato, ma siamo stati bravi a difendere. Dobbiamo solo lavorare, siamo contenti e vogliamo continuare a rimanerci“.

Frank Anguissa, invece, ha chiarito a chi ha dedicato il gol e messo in evidenza la difficoltà della vittoria: “Cosa importante è vincere, soprattutto in una gara così difficile. Segnare o meno è la stessa cosa. Bello vedere una partita dove difendiamo tutti assieme. Dedica a Daniele e sempre ai miei figli”.