Genoa-Napoli, Conte spiazza tutti: “Non mi è piaciuto nulla”

Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della sofferta vittoria sul Genoa di Vieira.

Vince il Napoli al Marassi al termine di una partita davvero molto dispendiosa per gli azzurri. Un primo tempo davvero convincente da parte dei partenopei che, oltre a quantità ed ambizione, hanno messo molta qualità in campo. Antonio Conte può uscirne comunque soddisfatto e per i 3 punti e per le due prestazioni differenti offerte nei due tempi: nel primo qualità e spregiudicatezza, nel secondo capacità di saper soffrire e compattezza. A Dazn, al termine del match ha parlato Antonio Conte.

Genoa Napoli, Conte sicuro: “Non mi aspettavo un secondo tempo del genere”

Sul lavoro svolto nel primo tempo e sul confronto all’intervallo, ha dichiarato: “Molto soddisfatto del primo tempo, dove abbiamo dominato in lungo e in largo. L’unica cosa che siamo detti all’intervallo è stato quelli di non farli rientrare, anche perché conosco questo stadio. Se si vuole avere l’ambizione di stare lì e dare fastidio bisogna cambiare. Bisogna stare sul pezzo. Noi dobbiamo difendere attaccando. Quando parlo di lavoro in corso, mi riferisco a queste cose”.

Conte, inoltre, ha messo in evidenza il suo dispiacere per il secondo tempo svolto dai suoi ed ha sottolineato: “Oggi siamo stati fortunati, mentre in altre occasione avremmo pianto. I ragazzi devono capire che le partite si giocano fino alla fine. Non mi è piaciuto niente del secondo tempo. Sono un allenatore che ha tanta esperienza, ma cerco sempre di battere me stesso: questo è il mio obiettivo.

In merito alle ambizioni che squadra deve avere, ha messo in evidenza: “Vogliamo dare più fastidio il più possibile. Se sei intelligente porti a casa un insegnamento, se vedi il risultato solo allora non va bene. Non mi aspettavo questo secondo tempo. Questo gruppo, bravo a capire dove si può migliorare, sarà contento dei tre punti, ma sarà anche deluso del secondo tempo“.