FOTO – Lady Maggio non ci sta, lo sfogo sui social: “Discriminata perchè vivo a Napoli!”

Lo sfogo è arrivato attraverso i social e riguarda un episodio paradossale: lo ha raccontato Valeria Mettifogo, moglie di Christian Maggio.

Un racconto che ha dell’assurdo e che riguarda ancora una volta Napoli e lo stigma che si porta addosso ormai da tempo. Nel 2024 (ormai quasi 2025) c’è ancora chi diffonde idee di discriminazione razziale e territoriale sul web, anche quando si parla di commercio.

E cosi è paradossale quanto è accaduto a Valeria Mettifogo, moglie di Christian Maggio: l’ex terzino del Napoli ha scritto pagine di storia recenti con la maglia azzurra, è entrato in forte empatia con la città e proprio per questo ha deciso di restarci.

Quanto accaduto a sua moglie Valeria, proprietaria di un’azienda di Art Event, ha davvero dell’incredibile ed è lei stessa che ha deciso di denunciare tutto attraverso i social.

“ Oggi mi è successa una cosa stranissima … A me capita di vendere abiti o accessori usati su piattaforme conosciute a volte sono cose di poco conto a volte cose più di valore che magari non uso più.. e a me fa piacere vendere alcune cose anche a persone che magari non se lo possono permettere e renderle felici e non lasciarle abbandonate nell’armadio”, spiega Valeria con delle stories pubblicate du Instagram.

“Ma oggi una signora dopo aver acquistato decide di rimandarmi il pacco con questo commento”, scrive ancora la donna postando, poi, un’immagine dove viene riportato il messaggio di tale Elisa che scrive “Il pacco arriva da Napoli, ma nemmeno morta provo a comprare una cosa da te”.

Il messaggio si commenterebbe già da solo, ma Valeria si lascia andare ad uno sfogo molto personale:

“Non mi era mai successo di sentirmi discriminata perché vengo dal Nord, sono di Vicenza e ho la pelle bianca. Ma oggi per la prima volta ho capito cosa vuole dire. Ho capito che l’ignoranza cioè il non sapere porta le persone a essere sbagliate La signora non sa chi ci sta dall’altra parte del computer ma io so che certe persone non si meritano di avere nulla”.