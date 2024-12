“Ecco cosa faremo ora”, Conte svela il suo piano in conferenza stampa

Genoa Napoli 1-2, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa post partita.

Nonostante le molteplici difficoltà, presentatesi prevalentemente nel secondo tempo, il Napoli riesce a passare anche sul campo del Genoa grazie a grande sacrificio e compattezza della squadra partenopea. Antonio Conte ha analizzato il match ed ha voluto mettere in evidenza e l’ottimo primo tempo svolto che, al contrario, ha messo in allerta l’allenatore leccese in vista dell’inizio del secondo tempo. L’ex Juve ed Inter, infatti, ha sottolineato tutto il suo dispiacere e rabbia per un secondo tempo tutt’altro che positivo.

Genoa Napoli, Conte tuona: “Non fa parte della mia mentalità”

Antonio Conte ha ribadito il concetto di insoddisfazione ed incredulità per come il suo Napoli ha interpretato la seconda frazione di gioco. L’allenatore del Napoli, infatti, ha dichiarato che i propri giocatori avranno il dovere di ricordare il secondo tempo svolto per riuscire a crescere soprattutto sul piano nervoso. Per riparare ciò, ecco cos’ha deciso di fare: “Faremo un’introspezione e capiremo che si può fare meglio perchè non è accettabile fare un secondo tempo del genere dopo aver offerto quel primo tempo. Così si rischia un pareggio o una sconfitta. Non fa parte della mia mentalità ma ci vorrà pazienza“.

Sulla strada che il Napoli in questo momento dovrà percorrere, ha affermato: “Non sono uno che si accontenta facilmente. Sono arrabbiato, ora facciamo due giorni di vacanza e poi riprendiamo il lavoro in vista del Venezia. Dovremo essere bravi nel fare quanto meglio possibile“.