Pronta la cessione per uno dei giocatori di Antonio Conte: potrebbero lasciare l’azzurro dopo appena sei mesi, spunta la squadra in Serie A.

Il Napoli si prepara ad una sessione di mercato dopo anche i movimenti in uscita potrebbero non essere pochi. Sono diversi i calciatori che vorrebbero più spazio e che sotto la guida di Antonio Conte hanno giocato poco.

Giovanni Manna vorrebbe accontentare tutti, compreso l’allenatore che potrebbe contare su una rosa ridotta ma probabilmente più produttiva sotto diversi punti di vista.

Detto dell’attacco, dove ci sono Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che potrebbero salutare Napoli per accasarsi in altre squadre, potrebbero esserci movimenti in uscita anche in altri settori del campo.

Calciomercato Napoli 24 – Addio Folorunsho, ci pensa la Fiorentina

Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, Micheal Folorunsho potrebbe essere uno dei prossimi partenti in casa Napoli. Il centrocampista italiano sta obiettivamente trovando pochissimo spazio nella rosa azzurra, e per questo Manna potrebbe pensare di lasciarlo partire.

Già in estate si era parlato di un addio precoce di Folorunsho, anche se le opzioni Lazio ed Atalanta alla fine non si sono rivelate concrete. Ed ecco che spunta una nuova soluzione che potrebbe prendere forma nel prossimo mercato di gennaio.

La Fiorentina – si legge – avrebbe messo gli occhi sull’ex centrocampista del Verona, con Pradè che lo porterebbe volentieri a Firenze visto che la squadra viola avrebbe bisogno proprio di un elemento di fisicità in mezzo al campo.