Ultimissime Calcio Napoli – Arrivano novità in merito a Frank Zambo Anguissa, una delle figure chiave della squadra allenata da Antonio Conte: la notizia de La Gazzetta dello Sport spiazza tutti.

Le ultimissime partite del Napoli calcio hanno sottolineato ciò che è divenuto ormai un dato di fatto: Frank Zambo Anguissa è tornato in formato Scudetto. L’ex Fulham è stato tra le più grandi delusioni dello scorso anno, ma con l’arrivo in azzurro di Antonio Conte il nazionale Camerun è tornato al centro del progetto e dell’affetto della piazza. Una scelta che è premiata dal campo, con il numero 99 che è tornato a essere imprescindibile. Contro l’Udinese, il gol del 3-1 e il premio di MVP del match coronano un cammino da parte di Anguissa pressoché perfetto.

Una rinascita che fa dimenticare anche le voci della scorsa estate, che volevano il centrocampista accostato alla Saudi Pro League. Ora, addirittura, lo scenario più realistico è quello che porta all’estensione del contratto in essere. Con una novità: la SSC Napoli, infatti, starebbe pensando di non attivare la clausola unilaterale di rinnovo, ma vorrebbe dare ad Anguissa un rinnovo di ben tre anni a tre milioni di euro annui, a dimostrazione della considerazione e la stima che il club di Aurelio De Laurentiis ha per il camerunense.

Ultimissime news Napoli calcio, Anguissa: caccia al rinnovo di tre anni

Il Napoli vuole premiare Frank Zambo Anguissa: a renderlo noto è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando come il club voglia andare oltre la clausola di rinnovo, cercando così un accordo più lungo.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“A Napoli è felice e il Napoli è pronto a blindarlo. Premiandolo. Nel contratto di Frank in scadenza a giugno, c’è un’opzione di rinnovo biennale a favore del club. Il Napoli potrebbe esercitarlo e chiudere il discorso, ma ha scelto una strada diversa. Vuole premiare la fedeltà e il rendimento del suo centrocampista, facendolo firmare un accordo nuovo: tre anni a tre milioni più bonus a stagione”.

Il club azzurro vuole dunque puntare in maniera forte su Frank Zambo Anguissa anche per il futuro. Con l’ok scontato da parte di Antonio Conte, che ha saputo rilanciare un calciatore che, in linea con il rendimento generale, aveva deluso e non di poco i tifosi di fede azzurra. Quest’anno, però, la musica sembra essere nettamente cambiata.