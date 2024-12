Mercato Napoli ultimissime – Gli azzurri meditano sul colpo a sorpresa: il direttore dell’area sportiva del club, Giovanni Manna, mette nel mirino un calciatore, obiettivo di tutte le big di Serie A.

Ultimissime ore molto calde in casa Napoli, sul mercato ma anche in vista del ritorno in campo contro il Genoa. Gli azzurri mettono a punto gli ultimi preparativi prima di viaggiare verso Genova, dove sabato pomeriggio gli uomini di Antonio Conte cercheranno di trovare la seconda vittoria consecutiva, dopo quella ottenuta contro l’Udinese appena sei giorni fa. Tuttavia, manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato, motivo per cui iniziano a susseguirsi le prime calde notizie su quelle che possono essere le mosse del club partenopeo.

Oltre alla difesa, per cui i nomi più caldi sembrano essere quelli di Danilo e Jakub Kiwior, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli tiene d’occhio eventuali occasioni anche per il centrocampo. Quest’ultimo sembra rientrare tra le priorità di gennaio, con un occhio ben vigile per giugno. A tal riguardo, nelle ultime ore spunta il nome di Reda Belahyane, calciatore di proprietà dell’Hellas Verona ambìto praticamente da mezza Serie A: il Napoli è alla finestra, in attesa di capire se ci sono i presupposti per un assalto al termine della stagione in corso.

Ultimissime news mercato Napoli, occhi anche su Belahyane: la situazione

Reda Belahyane è uno dei nomi tenuti d’occhio dalla SSC Napoli per il mercato di giugno: la rivelazione arriva dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che fa il punto in merito alla concorrenza per il centrocampista di proprietà dell’Hellas Verona, che è ben nutrita.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Belahyane dopo un grande avvio di campionato ha avuto una flessione, rimane un titolare della squadra di Zanetti e un possibile partente a gennaio. Piace in particolare alla Lazio (Baroni lo ha allenato da gennaio a maggio 2024), mentre su di lui stanno facendo dei ragionamenti Napoli e Inter, più per giugno però“.

Sullo sfondo, però, resta anche il Milan, a caccia di un colpo in quella zona del campo e che avrà modo di testarlo dal vivo nella sfida contro, per l’appunto, l’Hellas Verona. Insomma, il Napoli è avvisato: serviranno le tempistiche e i nomi giusti per cercare di anticipare tutta la concorrenza, composta da compagini in Serie A evidentemente non banali.