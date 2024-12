Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte ha scelto Danilo come possibile colpo in difesa: la posizione della Juventus, però, complica i piani in casa azzurra.

Il suo nome è ormai divenuto d’abitudine in casa Napoli Calcio: il gradimento della società partenopea per Danilo non è affatto un mistero, stando anche alle ultime notizie. Da settimane ormai si parla di questa potenziale pista di calciomercato, con tutte le difficoltà annesse che, a quanto pare, non bastano per placare i rumors. D’altronde, lo stesso difensore brasiliano della Juventus ha dichiarato di recente di voler restare in bianconero, ma la sensazione è che, in caso di offerta giusta, il club bianconero sarebbe pronto a valutare il suo addio.

Lo scenario, però, resta complicato: alla base, ci sarebbe la volontà da parte della Vecchia Signora di non rinforzare una diretta rivale, senza nemmeno considerare che Cristiano Giuntoli batte cassa per un giocatore il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Sullo sfondo, però, una carta che potrebbe sbloccare il tutto: quel Giacomo Raspadori che da tempo è accostato alla Juventus, dove sia Giuntoli che il tecnico Thiago Motta sono grandi estimatori dell’ex Sassuolo.

Ultime notizie Napoli calcio, Conte sceglie Danilo: la situazione

Antonio Conte rompe gli indugi: secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Danilo sarebbe il prescelto per quanto riguarda il colpo per il reparto difensivo.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Danilo è il prescelto, l’idea forte per rinforzare un reparto che è già fortissimo di suo ma che domani a Genova è atteso alla prova del nove senza uno dei suoi leader più trascinanti, Alessandro Buongiorno. Antonio Conte vuole il brasiliano della Juve, lo stima da tempo, sia tecnicamente che come uomo. (…) La Juve, dal canto suo, fa resistenza e non ha alcuna intenzione di regalare il suo capitano, per di più a una diretta concorrente come il Napoli. Danilo ha il contratto in scadenza a giugno, gioca pochissimo con Thiago Motta, ma di cederlo a zero il dt Cristiano Giuntoli non ne ha alcuna voglia ed è per questo che la Juventus chiede un corrispettivo economico: dettaglio che può portare la trattativa per le lunghe e non consentire al Napoli di risolvere questa situazione ad inizio mercato”.

La soluzione potrebbe però essere rappresentata da Giacomo Raspadori, che piace anche alla Roma oltre che al club bianconero.