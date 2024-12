Calciomercato Napoli Ultimissime – Summit a tema calciomercato tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna e il tecnico Antonio Conte.

A poco più di dieci giorni dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, le ultimissime ore in casa Napoli dimostrano come il club azzurro abbia tutta l’intenzione di fare sul serio per quanto concerne la finestra di riparazione. La società intende regalare ad Antonio Conte un organico ancor più di livello, per fare in modo che il Napoli possa restare tra le squadre in vetta. Questo è quello che si evince dal summit svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, spiegando che l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna e lo stesso Conte si è tenuto nella giornata di mercoledì.

Stando a quanto si apprende dalla medesima fonte, il club è pronto a mettere a disposizione ben quattro acquisti, con le indicazioni da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana che avranno un peso specifico enorme sulle strategie che l’uomo mercato Manna adotterà sul mercato. Oltre al difensore, i partenopei intendono regalarsi un esterno di fascia, un centrocampista e un altro colpo che viene definito “a sorpresa”.

Ultimissime notizie calciomercato, il Napoli pronto a quattro acquisti

Quali sono le ultimissime notizie di calciomercato legate alla SSC Napoli, in vista della prossima sessione di mercato? A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Mattino.

A seguire, quanto reso noto dalla medesima fonte:

Un poker di rinforzi a gennaio.

“Il Napoli proverà a piazzare quattro «assi» per rinforzare la rosa nel mercato di riparazione che aprirà i battenti nei primi giorni del nuovo anno. Il difensore centrale come priorità, un esterno di fascia come necessi-tà, un centrocampista come alternativa e poi il classico colpo a sorpresa. Il summit di mercato tra De Laurentiis, Manna e Conte di mercoledì scorso ha confermato l’intenzione da parte del club di mettere a disposizione del tecnico quei ritocchi utili per far levitare ulteriormente il tasso tecnico della squadra in vista della seconda parte della stagione che il Napoli intende disputare ancora da protagonista”.

Il Napoli dunque vuole ritagliarsi uno spazio importante nella sessione invernale di riparazione ormai alle porte. Un segnale importante che, se confermato, dimostra tutta la volontà da parte del club azzurro di voler fare le cose in grande anche a gennaio.