Ultime Napoli Calcio – Gli azzurri osservano con attenzione gli sviluppi della vicenda Rashford, interviene anche il Manchester United.

Ultime ore di riflessione per il Napoli Calcio prima di sferrare gli attesi assalti sul mercato. La dirigenza lavora a grandi colpi per il futuro della società, provando a pescare dal campionato di Premier League. Oltre a Jhon Duran, infatti, è particolarmente apprezzato Marcus Rashford del Manchester United. L’attaccante inglese sembra essere a un passo dall’addio ai Red Devils, con gli azzurri che fiutano il super colpo. Proprio sulla questione mercato che coinvolge il fuoriclasse sono arrivate le parole di Ruben Amorim, allenatore dello United che ha spiazzato tutti.

Dopo essersi definito pronto per una nuova sfida, il futuro di Marcus Rashford è appeso a un filo. Le intenzioni del ’97, finito fuori rosa, hanno reso inevitabile l’interessamento del Napoli. Gli azzurri sognano il secondo altisonante colpo dallo United, ma attenzione. A intervenire sulla vicenda è stato Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, che ha dichiarato:

“Si tratta di una situazione difficile da commentare. Se gli do molta importanza, avrà grandi titoli sui giornali e se dico che non è un problema, allora i miei standard si stanno abbassando. Quindi me ne occuperò, lo capisco”.