Napoli Calcio Notizie – La società azzurra è molto concentrata sulla prossima sessione di mercato. Le ultimissime in vista di gennaio.

Il Napoli è attualmente focalizzato sulla stagione in corso e sul campo, ma la dirigenza continua a lavorare senza sosta sul mercato. In modo particolare, uno dei temi cruciali sul tavolo del DS Manna è quello legato alla cessioni. In rosa, sono presenti diversi calciatori che potrebbero lasciare la Campania nelle prossime settimane.

Antonio Conte ha le idee chiare per il suo Napoli e non intende modificarle. La volontà dell’allenatore è quella di puntare sugli uomini cruciali, motivo per il quale c’è poco spazio per le cosiddette “riserve”. Tra queste, c’è anche Michael Folorunsho che potrebbe lasciare il club azzurro una volta iniziato il mercato di gennaio.

Folorunsho nel mirino della Fiorentina: può lasciare il Napoli

Il Napoli è pronto a piazzare diversi “esuberi” nelle prossime settimane. Uno degli uomini a rischio potrebbe essere Michael Folorunsho. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’ex Hellas Verona sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. L’allenatore Raffaele Palladino stravede per le qualità del centrocampista, motivo per il quale sarebbero già in corso i contatti tra i club.

Naturalmente, prima di procedere alla cessione sarà fondamentale trovare un accordo tre le società. Infatti, Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere i propri tesserati. Quindi, nelle prossime settimane sarà curioso capire la fattibilità dell’operazione e al tempo stesso anche i possibili introiti che potrebbero entrare nelle casse partenopee.